Gerrit van der Veen College blijft dicht door muizenplaag: ‘Ze liepen overal’

Het Gerrit van der Veen College. Beeld Google Street View

Het is een pand met een geschiedenis, het schoolgebouw van het Gerrit van der Veen College. In 1930 werd het in gebruik genomen, aanvankelijk als meisjesschool, later als ‘gewone’ middelbare school. Alleen in de Tweede Wereldoorlog deed het geen dienst als onderwijsinstelling: toen gebruikte de Duitse bezetter het pand als het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst.

Prachtig natuurlijk, zo’n monumentaal pand, maar het kent de nodige gebreken. Dat bleek de afgelopen tijd ook tijdens de coronacrisis. Rector Jan-Willem Dienske, die niet vanuit huis maar in het gebouw doorwerkte, kreeg het gevoel dat er wel erg veel muizen rondliepen.

“Ze liepen overal. Ik dacht: dit gaat wel heel hard,” zegt de rector. Een paar muizen was hij wel gewend, dat hoort bij een dergelijk pand, maar dit liep de spuigaten uit. De schoolleiding huurde een gespecialiseerd bedrijf in dat de vermoedens bevestigde: het Gerrit van der Veen College had te maken met een plaag.

Hoogste tijd

De muizen zagen hun kans schoon in het verlaten schoolgebouw, vermoedt de rector. Met de leerlingen noodgedwongen thuis, besloot hij meteen in te grijpen. Daar was het toch al de hoogste tijd voor, zegt hij. Het gebouw verkeerde in slechte staat en er was heel duidelijk ‘te zien wat de route van de muizen was’.

Nu worden alle gaten gedicht en kieren gekit. Sommige plinten moeten opnieuw worden geschilderd. De hele school krijgt een opfrisbeurt.

De muizenplaag is inmiddels behoorlijk onder controle, vertelt de rector. Maar er moet nog zoveel gebeuren, dat het schoolgebouw op 2 juni nog niet open kan. De ouders van de leerlingen zijn vrijdag via een mail op de hoogte gesteld. ‘Een ingrijpend besluit,’ schrijft de rector, maar de bouwwerkzaamheden in combinatie met negenhonderd leerlingen én de afstandsregels: dat is geen doen.

Andere locaties

Toch gaan de lessen gewoon door. De onderwijsactiviteiten vinden vanaf 2 juni plaats op andere locaties, onder meer in lokalen in de Albrecht Dürerstraat, in gebouwen van het Sweelink College en op het sportterrein van Swift. ‘Alle tips en ideeën hierin zijn welkom,’ voegt Dienske toe in de mail aan de ouders. ‘Laat het ons weten als u iets weet of beschikbaar heeft.’

Op 17 augustus, bij de start van het nieuwe schooljaar, moet de opknapbeurt zijn afgerond. De rector hoopt dat de leerlingen tegen die tijd ‘een frisse school’ kunnen binnenlopen. En voor nu geldt, in de woorden van Dienske: het toch al bijzondere schooljaar wordt ‘nóg meer bijzonder’.