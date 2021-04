Gerke Nauta (1968-2021): ‘televisievader’ van BNNVara

Gerke Nauta was een programmamaker in hart en nieren, maar ook een vriend voor velen en een echte familieman. Beeld Annemieke van der Togt

“Een bijzonder, kleurrijk, eigenzinnig, bevlogen, soms stronteigenwijs persoon met een ongelofelijk goed hart,” beschrijft een geëmotioneerde Floortje Dessing Nauta. Ze is niet de enige: de vele (oud-)collega’s van Gerke Nauta bij BNNVARA komen superlatieven tekort om hem te omschrijven.

In zijn twaalf jaar bij de publieke omroep was Nauta de creatieve kracht achter spraakmakende programma’s als BOOS, Vroege vogels, Spuiten en slikken, Over mijn lijk en Floortje naar het einde van de wereld. Hij was volgens collega's iemand die snoeihard werkte, ‘maar ook een liefhebbende familieman’. Als het even niet over werk ging, sprak hij met veel liefde over zijn vrouw en dochters, met wie hij in Watergraafsmeer woonde.

Nauta leerde zijn vrouw kennen op de redactie van een programma van Paul de Leeuw, vertelt Cornald Maas, zijn zwager. “Ze waren beiden redacteur en werden verliefd op elkaar. Hij leefde voor zijn werk, het was zijn passie, maar zijn gezin kwam absoluut op de eerste plaats.”

De pitbull van BNNVara

Nauta kwam oorspronkelijk uit Groningen en had een avontuurlijke jeugd: hij bracht een aantal jaren in Zambia door, waar zijn ouders werkten. Rond zijn studieperiode meerde hij aan in Amsterdam, waar hij nooit meer is vertrokken.

Hij begon in 2009 bij BNN, wat later BNNVara werd. “Er kwam een grote kerel binnen lopen,” herinnert een van zijn oud-collega’s zich. Nauta was zo’n twee meter lang, had schoenmaat 48. “Hij had een luide stem, droge humor, een sterke mening en visie. Veel mensen vonden het in het begin maar spannend, maar hebben hem uiteindelijk in hun hart gesloten.”

Een ‘televisievader’, zo wordt hij meermaals genoemd, of de ‘oom van de BNN-familie’. Nauta ontfermde zich maar al te graag over de ‘jonkies’ van de omroep: waar hij talent zag, nam hij iemand onder zijn hoede. “We noemden hem de pitbull van BNNVara, omdat hij zo volhardend was en voor zijn mensen vocht waar dat moest,” aldus presentator Tim Hofman, die geen dag zonder hem werkte. “Hij nam me onder zijn vleugels en gaf me tegelijkertijd enorm veel vertrouwen en vrijheid.”

Creatief talent

Nauta won tweemaal een Gouden Televizierring, een uitzonderlijke prestatie in medialand. Zijn kracht: Nauta was creatief, betrokken en ‘verre van conservatief’, vertelt collega Sander van den Eeden. Hij ging geen onderwerp uit de weg, probeerde graag nieuwe dingen en liet jonge mensen aan het woord zonder voor ze te spreken.

Nauta was behalve collega, voor veel mensen een vriend. “Ik kon met hem feesten, maar als ik in het ziekenhuis lag, dan zat hij ook naast me,” zegt Dessing. “Hij was een echte Amsterdammer die zo ongelofelijk gemist gaat worden.”

Nauta overleed vrijdagochtend op 52-jarige leeftijd onverwachts aan een hersenbloeding. Hij laat een vrouw en twee dochters van 12 en 16 jaar achter.