Gerjan van den Heuvel, lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam: ‘Ik hoop dat ze van een jonge gozer meer pikken’

Gerjan van den Heuvel (26) staat als lijsttrekker van de Amsterdamse ChristenUnie voor een lastige taak. Gaat het hem lukken terug te keren in de raad? ‘Ik weet niet of je een subsidie moet inzetten om alleen de predikers te laten horen met wie jij het eens bent.’

Of Dwaze Zaken een goede plek voor het interview is, vraagt de leider van de Amsterdamse ChristenUnie (CU) Gerjan van den Heuvel. Op het pand prijkt groots: ‘God roept u’ en ‘Jesus loves you’. Van de Heuvel: “Het pand wordt van oudsher gebruikt door christelijke organisaties en er zit een maatschappelijk idee achter. Een leuke tent waar ik graag kom.”

Hij zegt het met een grote lach, die met 26 jaar één van de jongste Amsterdamse lijsttrekkers van de gemeenteraadsverkiezingen is. Van den Heuvel komt uit IJsselmuiden, biblebelt. Een reformatorisch gezin, ouders die SGP stemden, vijf zonen, hij nummer twee. Twee keer op de zondag naar de kerk, vrijdagavond naar catechisatie. “Extra religieus onderwijs,” legt hij uit. Voetballen mocht niet, ‘vanwege het kwaad’. “Maar ik kijk hier niet negatief op terug. Ik had een mooie jeugd.”

Dat was vroeger. Hij vertrok naar Amsterdam op zijn zeventiende, studeerde bestuurskunde en leerde via een christelijke studentenvereniging zijn vrouw kennen. Op zijn 23ste trouwden ze. Ze wonen nu in Noord. In 2018 hielp Van den Heuvel de ChristenUnie bij de campagne en tussen hem en Don Ceder klikte het goed. Hij vroeg hem duoraadslid te worden. Ceder zit inmiddels in de Tweede Kamer.

In 2018 haalde de ChristenUnie nipt een zetel, mede door de grote bekendheid van Don Ceder in Zuidoost. Is het moeilijk om zijn opvolger te zijn?

“Natuurlijk. Dons levensverhaal is verweven met zijn politieke verhaal. Maar ik vind het soms ook wel lastig dat het zo over persoonlijke verhalen gaat, want de ChristenUnie is nu niet anders zonder Don. We zijn dezelfde partij, met wat andere accenten.”

Hoe is het om als jonge christen lijsttrekker te zijn in Amsterdam?

“Ik hoop dat ze van zo’n jonge gozer iets meer pikken. We vinden bijvoorbeeld dat Amsterdam een drugsvrije samenleving moet worden. Hopelijk komt het vernieuwend over, omdat ik het zeg.”

Omdat u jong bent, ziet u misschien ook wel dat uw waarden niet overeenkomen met veel andere Amsterdammers.

“Ja, het is best ingewikkeld. Amsterdam is een super pluriforme samenleving waar echt van alles gebeurt. Het is fascinerend om daarmee bezig te zijn.”

In jullie verkiezingsprogramma staat ook dat in Amsterdam een blowverbod moet komen in de openbare ruimte. Hoe realistisch zijn deze ambities?

“Helemaal drugsvrij krijg je de stad natuurlijk niet, maar het lijkt me een goed idee. Zowel de drugsvrije samenleving als het blowverbod zie ik meer als een stip op de horizon zodat we het debat hierover aangaan. Ik ben niet trots op het Amsterdam dat bekendstaat om drugs en seks.”

In uw kerk van vroeger was het gebruikelijk dat vrouwen niet meer werkten als ze kinderen krijgen. Naar de bioscoop en de kroeg gaan was voor u ook uit den boze. Hoe staat u nu daarin?

“Als politicus sta ik er niet voor, maar ik sta er wel voor dat men de vrijheid heeft om dit te vinden. Soevereiniteit in eigen kring vind ik echt belangrijk. Die staat nog weleens onder druk.”

Heeft u in Amsterdam een voorbeeld?

“Neem de Oosterkerk. Een gebouw dat de gemeente verkoopt aan de Protestantse Kerk Amsterdam. Ik ken deze mensen; ze willen juist een initiatief voor de buurt beginnen, maar veel omwonenden hebben al snel een ouderwets beeld van de kerk, bijvoorbeeld dat hier verschrikkelijke dingen over homo’s worden gezegd.”

De gemeente bemoeide zich met een kerk waar een predikant homoseksualiteit vergeleek met criminaliteit, waarna de raad wilde ingrijpen door de subsidie stop te zetten. Hoe kijkt u daartegenaan?

“Deze prediker had een goed project in de Bijlmer. Hij kan dan wel verwerpelijke ideeën hebben, maar ik ga liever het gesprek met hem aan. Een subsidie moet niet een middel worden om je eigen ideologie in de maatschappij door te drukken. Dit past ook bij een diverse stad.”

Maar trekt de gemeenteraad hier juist niet grenzen van wat wel en niet in Amsterdam kan?

“We trekken heel erg snel grenzen. Als iemand niet meer binnen dat beeld past, dan moet je uit het publieke domein. Die vrijheid wil ik verdedigen.”

Waar ligt de grens?

“Vind ik lastig. Het gaat over grondwettelijke vrijheden en daar zit altijd een spanningsveld.”

Zit hier een leider van de ChristenUnie die voor het homohuwelijk is?

“Ik vind niet meer dat het huwelijk alleen tussen man en vrouw is bedoeld en persoonlijk zou ik nooit iemands liefde of relatie ontzeggen. Maar ik vind wel dat als iemand gelooft dat het door God zo is bedoeld, je het dat ook mag vinden en aan je kinderen mag meegeven.”

In jullie verkiezingsprogramma zijn ongedocumenteerden een belangrijk onderwerp.

“De Braziliaanse groep ongedocumenteerden is bijvoorbeeld erg groot in Amsterdam. Via verschillende kerken hebben we connecties met hen – er wonen er tienduizenden in de stad. Die groep heeft veel problemen. Ik heb vanaf het begin de opdracht gevoeld om die mensen een stem te geven. Het gaat over menselijkheid.”

Het landelijke regeerakkoord, waar ChristenUnie onderdeel van is, staat minder positief tegenover ongedocumenteerden.

“Dit is een lelijk regeerakkoord, op dat punt. Don Ceder voert hierover het woord in Den Haag en ik weet dat zijn hart bij deze mensen ligt. Ik hoop echt dat dit zo in het regeerakkoord staat om de VVD aan boord te houden.”

Het wordt erop of eronder om een zetel te halen.

“Ik ben er wel gerust op dat we een zetel krijgen. Ik hoop dat we met de nieuwe raad wel wat gemeenschappelijker kunnen zijn. Dat er het gevoel komt dat we de stad echt beter maken in plaats van iedereen die zijn eigen verhaal roept.”

Nog zwevend? Vul de Kieswijzer in voor advies: