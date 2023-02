Gerjan van den Heuvel, ex-CU, nieuwe politiek adviseur van Halsema

Gerjan van den Heuvel Beeld Sophie Saddington

Lange tijd was hij onderdeel van de gemeenteraad, nu wordt Gerjan van den Heuvel de politiek adviseur van Halsema. De voormalig leider van ChristenUnie zal vanaf volgende week debatten voor Halsema voorbereiden, direct contacten hebben met de gemeenteraad over hun standpunten en onderhandelen namens Halsema om een meerderheid te krijgen op sommige dossiers.

Van den Heuvel was tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar nog lijsttrekker van de ChristenUnie, maar de partij wist niet genoeg stemmen te halen om weer in de raad te komen. In een interview met Het Parool zei hij voor de verkiezingen dat de nieuwe raad wel wat ‘gemeenschappelijker’ moest worden. “Dat er het gevoel komt dat we de stad echt beter maken, en dat niet iedereen zijn eigen verhaal roept.”

Van den Heuvel gaat zijn nieuwe taak vervullen onder leiding van Sadet Karabulut, die eerder namens SP actief was in de Tweede Kamer. Zij is sinds vorig jaar de belangrijkste adviseur van burgemeester Femke Halsema en brengt advies uit over alle agendapunten en in het bijzonder die waarbij problemen kunnen worden verwacht.

Damsko

Als oud-fractievoorzitter botste Van den Heuvel weleens met Halsema. Vorig jaar sprak hij bijvoorbeeld tijdens een protestactie tegen een erotisch centrum in Zuidoost. Daar zei hij dat zo’n centrum niet zou bijdragen aan het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren. In zijn nieuwe rol moet hij er juist voor zorgen dat er politieke steun komt voor een erotisch centrum bij de RAI of in Noord.

Van den Heuvel zal naast de link naar de gemeenteraad en het college zich ook bezighouden met het schrijven van speeches. Eerder had hij samen met raadslid Daan Wijnants (VVD) de podcast Damsko over Amsterdamse politiek, maar hiermee zijn ze eind 2022 gestopt.