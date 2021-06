Gerjan van den Heuvel beoogd lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

Gerjan van den Heuvel. Beeld -

De 25-jarige Gerjan van den Heuvel is de voornaamste kandidaat om de ChristenUnie te leiden tijdens de komende raadsverkiezingen. Hij hoopt met zijn partij volgend jaar wederom een plek in de raad te bemachtigen.

Van den Heuvel: “We hebben een diverse stad met schitterende gezichten, maar helaas ook nog steeds veel schrijnende kanten en uitdagingen. In de Stopera wil ik een stem geven aan hen die niet zo snel gehoord worden in het publieke debat.”

Damsko

Van den Heuvel is sinds 2018 werkzaam bij de ChristenUnie. Hij werkt als commissielid in de raad en heeft daarnaast enige tijd de rol van duo-commissielid vervuld in de Provinciale Staten. Ook maakt hij samen met VVD-raadslid Daan Wijnants de Amsterdamse politieke podcast Damsko.

ChristenUnie schreef tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen geschiedenis door voor de eerste keer een zetel te halen. De voormalig voorman Don Ceder vertrok afgelopen maart naar de Tweede Kamer, waarna hij werd opgevolgd door Tjitske Kuiper. Bij haar aantreden gaf ze al aan tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 beschikbaar te zijn.

Het wordt steeds duidelijker wie de lijsttrekkers worden van andere partijen. Bij D66 is Reinier van Dantzig naar voren geschoven, GroenLinks-leden hebben opnieuw hun vertrouwen gegeven aan wethouder Rutger Groot Wassink, bij de PvdA wil wethouder Marjolein Moorman de lokale afdeling opnieuw leiden en bij oppositiepartij VVD staat raadslid Claire Martens in de startblokken.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.