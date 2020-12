Gerekruteerd door drugsbazen: jongens uit Zuidoost laten zich verleiden door de belofte van snel geld

In een gezamenlijke operatie ontmantelden de Amsterdamse, Rotterdamse en Noord-Hollandse recherche een drugsbende die jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost wierf om bizar grote partijen cocaïne uit zeehavens te halen.

Drugsbazen in exclusieve bolides: ze kunnen symbool staan voor hét probleem in Amsterdam-Zuidoost, waar grote spelers in de internationale cocaïnehandel naïeve jongens en jonge mannen recruteren om enorme partijen uit con­tainers te halen die vanuit Zuid-Amerika de zeehavens van vooral Antwerpen en Rotterdam zijn binnengelopen. Jongens en jonge mannen die zich eenvoudig laten werven, verblind door de dure auto’s, kleding, horloges en pakken geld waarmee hun criminele rolmodellen ze de ogen uitsteken.

Dit keer zijn die mooie auto’s een blessing in disguise voor de opsporingsdiensten. Ze vallen op in de wijken van Zuidoost waar weinigen zich die luxe via legale weg kunnen permitteren. Het natrekken van een snelle Audi leert de recherche dat de auto’s behoren tot de categorie ‘spe­cials’ in het wagenpark van een autoverhuurbedrijf in Barendrecht. Dat is eigendom van de Afrikaanse Rotterdammer Gourma A. en zijn halfbroer Isaak B., ‘Bom’: serieuze spelers in de internationale cocaïnehandel.

Huurauto’s bieden de recherche kansen. Ze zijn doorgaans voorzien van track-and-tracezenders waarmee ze kunnen worden gevolgd. Door het bedrijf waarvan ze eigendom zijn, maar ook door de politie.

Geregeld naar Antwerpen

Van de auto’s van dat verhuurbedrijf zijn óók de bewegingen in het recente verleden nog terug te halen. Zo is te zien dat de auto’s geregeld naar de haven van Antwerpen zijn gereden. De Amsterdamse recherche meldt de Belgische collega’s dat het er sterk op lijkt dat een Nederlandse groep cocaïne im­porteert via de weidse en moeilijk te beveiligen haven met kades waar je zo oprijdt.

De Belgen blijken in een onderzoek al corrupte vrachtwagenchauffeurs in beeld te hebben die misdaadgroepen lijken te faciliteren. Als de onderzoeksteams hun bevindingen naast elkaar leggen, krijgen ze een completer plaatje. Als weer een groep jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost naar België is getogen, laten de Belgen hun zaak op 22 april van dit jaar ‘klappen’.

Ze arresteren negen mannen in de loods waar die zojuist 4200 kilo (!) cocaïne uit twee containers hebben gehaald, in sporttassen en dozen die waren verstopt in een deklading van in­gevroren inktvis, vooral, en wat koffiebonen en ijzererts. Zo’n partij heeft na te zijn versneden een uiteindelijke straatwaarde van honderden miljoenen euro’s.

Kalasjnikovs

Bij de doorzoeking wordt een tiende verdachte aangehouden, die zich heeft verstopt in een kast waar hij dozen voor heeft getrokken. Verderop in Antwerpen rijdt de politie twee auto’s klem bij onderduikadressen van de groep. Onder de arrestanten zijn acht Amsterdammers van 18 tot 25 jaar. Twee van hen, die in een Audi A3 zijn ­gepakt, hebben drie kalasjnikovs en vijf pistolen bij zich, plus vijf kilo coke. Sommigen zijn al eens betrapt in de haven van Rotterdam, maar toen hadden ze (nog) geen drugs bij zich en ­konden de autoriteiten hen weinig maken. De andere arrestanten komen uit Rotterdam (3), Amersfoort, Roosendaal en Enschede.

De loods waar de gigantische partij drugs is aangekomen, is van het kabelbedrijf van een Rotterdammer die in Duitsland woont. Dat bedrijf heeft ook een vestiging in Barendrecht. Pal naast het autoverhuurbedrijf waar het voor de Amsterdamse recherche allemaal mee begon mee begon.

De ruim vier ton in beslag genomen cocaïne in de loods. Beeld Politie.

De Belgische autoriteiten beperken hun onderzoek tot de enorme drugsvondst, maar de Amsterdamse recherche zet de zaak onder ­codenaam Cherokee door, omdat de leiders van de organisatie, de eigenaren van dat autoverhuurbedrijf, mogelijk veel vaker cocaïne hebben ingevoerd en jonge mannen uit Zuidoost als ‘uithalers’ hebben gebruikt. Het stoppen van het enorme arsenaal Bijlmerjongens dat zich inlaat met cocaïne heeft topprioriteit.

Allerlei relaties

In Rotterdam blijkt ondertussen al een onderzoek te lopen onder codenaam Extern, naar medewerker Gregory T. (22) van een Rotterdamse rederij die toegang heeft tot informatie over containers in zowel de haven van Rotterdam als die in Antwerpen. De containers met de 4200 ­kilo cocaïne zijn door hem vrijgegeven, terwijl dat niet tot zijn taken behoort. Hij heeft relaties met de hoofdverdachten, dus wordt ook hij een interessant subject voor het onderzoek.

In de Haarlemmermeer heeft ook de recherche Noord-Holland ondertussen een onderzoek lopen dat aan de Amsterdamse zaak raakt: de zaak Liza. In de nazomer van 2019 zijn daarin enkele beruchte verdachten in beeld gekomen die betrokken lijken bij internationale drugshandel.

In dat onderzoek duikt de Amsterdammer Nick B. (27) op als koerier, die vanuit de Haarlemmermeer naar onder meer Breda en België rijdt.

Zijn auto wordt voorzien van afluisterapparatuur en peilzenders, die de aanname bevestigen dat hij zich bemoeit met transporten van grote partijen cocaïne. Achterin zijn onopvallende auto is in een verborgen ruimte waarin hij vermoedelijk volop geld en drugs heeft vervoerd. Ook hij wordt gezien in de buurt van locaties waar de andere verdachten komen.

Hij lijkt, zoals meerdere verdachten, uit het niets heel snel carrière te hebben gemaakt en tot het middenkader van de geoliede drugsorganisatie te zijn doorgedrongen, van waaruit hij nog een koerier lijkt aan te sturen. Zo blijven dwarsverbanden opduiken.

Bankkluizen

Drie Nederlandse onder­zoeken worden daarom uiteindelijk één grote zaak, die op maandag 23 en dinsdag 24 ­november na zeven maanden rechercheren ­uitmondt in elf arrestaties. Maandagavond zijn een Rotterdammer en twee Utrechters de eerste arrestanten, als de Utrechters onder de ogen van een observatieteam een partij van 30 kilo cocaïne van de Rotterdammer afnemen. Dinsdag worden in de vroege ochtend twee Amsterdammers van hun bed gelicht, net als een man uit Hoofddorp en vijf Rotterdammers. Een twaalfde verdachte zat al in de cel voor een andere zaak. Naar hoofdverdachte Isaak B. is de politie nog op zoek.

In Amsterdam, Amstelveen, Almere en hoofddorp doorzoekt de recherche 23 huizen, 2 ­bedrijfspanden en 3 kluizen in een bank. In een ‘stash’ in Rotterdam, waar een van de Rotterdamse hoofdverdachten verblijft, ligt 239 ­kilo cocaïne. In totaal wordt drie ton aan contanten in beslag genomen, 16 auto’s – waaronder alle huurauto’s van het verhuurbedrijf – dure ­horloges, sieraden en veel luxe schoenen.

Wand vol Louboutin

Tekenend: in een kamer bij één verdachte beslaat een enorme schoenenkast vol sneakers van het peperdure en onder criminelen populaire merk Christian Louboutin een hele wand.

Op het huis en een boot van Amsterdammer Nick B. is beslag gelegd omdat hij die volgens de recherche met misdaadopbrengsten lijkt te hebben aangeschaft.

Al met al wordt in de drie gecombineerde zaken meer dan 6000 kilo coke in beslag genomen. Daarnaast wekken observaties en afgeluisterde gesprekken de sterke suggestie dat bijvoorbeeld Nick B. en koerier Nazar Y. nog veel meer ‘blokken’ en grote geldbedragen hebben vervoerd.

Alle bevindingen baren de recherche zorgen. De Rotterdamse opdrachtgevers lijken in André V. N. (29) een eigen vrachtwagenchauffeur te hebben die containers met cocaïne uit de haven kan halen, met informatie die hij krijgt van een corrupte medewerker van een rederij die werkt in allebei de grootste zeehavens die Nederland bedienen: die van Rotterdam en Antwerpen.

Geliquideerd

Bovendien kan de organisatie beschikken over die enorme groep eenvoudig te werven ‘uit­halers’ uit met name Amsterdam-Zuidoost, die zich laten verleiden door de belofte van snel geld en niet overzien dat ze binnen de kortste keren in de cel zullen belanden – of erger. De laatste jaren zijn verscheidene jonge mannen uit Zuidoost geliquideerd om problemen in de cocaïnehandel. Chef Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche sloeg daarover in augustus al alarm in Het Parool.

De onderschepping van de partij van 4200 kilo in die loods in Antwerpen, bijna letterlijk in handen van jonge Amsterdammers, staat niet op zichzelf. In juni worden in dezelfde uitgestrekte haven vijf buurt- en leeftijdgenoten gepakt die 3400 kilo cocaïne moesten ophalen. Diezelfde maand arresteren de opsporingsdiensten er nog een man uit Amsterdam-Zuidoost en twee Rotterdammers die 1200 kilo cocaïne uit een container zouden hebben willen halen.

Lege vrachtwagen

In de haven van het Duitse Karlsruhe zijn elf voornamelijk uit Amsterdam-Zuidoost afkomstige jonge mannen in de nacht van 18 op 19 juli in de weer met een grote partij. Observatieteams zien ze zware tassen uit een container slepen die vanuit Brazilië via Antwerpen is doorgevoerd. Mogelijk hebben hun bazen het ditmaal te riskant gevonden dat ze de partij al in België zouden pakken.

De jonge mannen worden op de terugweg naar Amsterdam allemaal aangehouden, maar zonder ook maar een gram. Dezelfde Rotterdamse vrachtwagenchauffeur André V.N. die nu is gearresteerd, is die nacht ook in de haven van Karlsruhe. De recherche gaat ervan uit dat hij de cocaïne heeft weggevoerd naar een ‘stash’ verderop in Duitsland, voordat werd ingegrepen. Hij wordt in een lege vrachtwagen aangehouden. Uit technische metingen van de druk op de assen blijkt dat hij kort daarvoor een vracht van 600 tot 800 kilo heeft vervoerd.

Al die partijen van duizenden kilo’s: het klinkt allemaal nogal abstract, tot het geld neerslaat in Amsterdam, waar de succesvollere drugsbazen in hun dure auto’s rijden, feesten geven in sterrenhotels, pronken met exclusieve horloges en pakken geld – en met vuurwapens. Waarna de volgende groep jongens de gok waagt, om zich óók in weelde te kunnen wentelen, en aanzien te winnen op straat.