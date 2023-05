‘Gerede kans’ op toverbalcoalitie met BBB en GroenLinks in Noord-Holland

Ingrid de Sain, BBB-lijsttrekker in Noord-Holland, in de stal van haar boerderij. Beeld Michel van Bergen

Zou het BBB lukken om na de eclatante verkiezingsoverwinning een brug te bouwen met partijen die op het eerste gezicht heel ver weg van ze staan? Ja, is het opvallende bericht dat dinsdag uit het provinciehuis in Haarlem kwam. Er is een ‘gerede kans’ op een akkoord tussen VVD, BBB, PvdA en GroenLinks.

De afgelopen weken spraken ze onder leiding van informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders over zaken die de vier partijen, maar met name de BoerBurgerBeweging en GroenLinks, verdelen.

Het gaat vooral om klimaat en stikstof. Daarbij kwamen geen onoverbrugbare verschillen aan het licht, aldus een summier verslag van de informateurs. Daardoor kan de formatie officieel beginnen.

Een garantie op een positieve uitkomst biedt het niet. Maar de overlevingskansen van deze toverbalcoalitie zijn gestegen, nadat de afgelopen weken de gevoelige dossiers wonen, stikstof en natuur, klimaat en financiën zijn besproken.

Oppositierol D66?

Voor D66, nu nog onderdeel van het provinciale bestuur, doemt een oppositierol op. Zonder fractievoorzitter Amélie Strens, die haar heil in Amsterdam zoekt als voorzitter van stadsdeel Centrum.

“Het gaat goed,” zegt BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain over de collegeonderhandelingen. “We luisteren naar elkaar en hebben respect voor elkaar.”

Heel anders is het humeur van haar partijgenoten in de provincie Utrecht, waar de onderhandelingen zijn geklapt vanwege onenigheid met GroenLinks over duurzame energie en windmolens. ‘Afgelopen avond zijn de 85.890 kiezers van BBB door de gevestigde orde buitenspel gezet,’ twitterde BBB Utrecht.

Minder windcapaciteit in Utrecht

Dat dit in Noord-Holland niet is gebeurd, kan mede komen doordat Utrecht een veel grotere opdracht heeft op het gebied van windenergie. In 2030 moet de windcapaciteit daar meer dan verdubbeld zijn, waarbij politiek omstreden windmolens een rol zullen spelen.

Daar komt bij dat er relatief weinig Natura 2000-gebieden zijn in Noord-Holland, waardoor de stikstofproblematiek minder groot is dan elders in Nederland. Met andere woorden: niet alle aandacht wordt in Noord-Holland opgeslokt door de landelijk zwaar gepolariseerde thema’s.

Acht zetels

Wat ook een rol kan spelen is dat de BBB in de onderhandelingen rekening houdt met de getalsmatige verhoudingen in de Provinciale Staten. Met acht zetels is de partij samen met de VVD de grootste.

Maar als deze formatieronde zou mislukken, ligt een alternatieve coalitie voor de hand waarbij BBB wordt ingeruild voor D66. Dat zou neerkomen op voortzetting van de samenwerking tussen de vier partijen die nu naar eigen tevredenheid het provinciebestuur vormen.

Hoewel het vertrouwen groeit tussen de formerende partijen, is het broos en pril. GroenLinks-fractievoorzitter Anouk Gielen erkent dat het spannend wordt de komende weken, nu het tijd wordt de afspraken op papier op te schrijven. Alleen al het formuleren van een akkoord over de controversiële plannen om boeren desnoods uit te kopen, zal een uitdaging zijn.