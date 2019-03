Gerechtshof: 'QQ' mag niet in zaak Staadsliedenbuurt getuigen

Grof geld

Die getuigenis van Benaouf A. is een belangrijk onderdeel van het bewijs op grond waarvan verdachten Anouar B. en Adil A. levenslang hebben gekregen van de rechtbank.



In het criminele milieu gaan hardnekkige verhalen dat naasten van Anouar 'Popeye' B. met grof geld (criminele) getuigen aan het werven zijn geweest die de cruciale getuige Benaouf A. als leugenaar moeten wegzetten.



Er zijn in hoger beroep meerdere getuigen opgedoken die zeggen dat Benaouf A. hen persoonlijk heeft verteld dat hij over de herkenning heeft gelogen. Het gaat om criminelen die met hem gedetineerd hebben gezeten.



Ook is er, in het vóórdeel van Benaouf A., een voor moord veroordeelde Kroatische crimineel opgedoken die zegt dat hem in de gevangenis tot wel twee ton is geboden een valse verklaring af te leggen over Benaouf A. waardoor Anouar B. 'vrij zou komen'.



Bovendien is een filmpje opgedoken waarin een Amsterdamse crimineel zegt dat Benaouf A. hem heeft verteld dat hij ze (Anoaur B. en medeverdachte Adil A.) 'effe goed geflasht had' (te grazen genomen) met zijn verklaring over zijn herkenning van Anouar B. in de Audi van de schutters.



Om dat filmpje nader te laten onderzoeken, heeft het gerechtshof de behandeling van het hoger beroep in december opgeschort. Benaouf A. ontkent zelf met klem te hebben gelogen of zoiets tegen anderen te hebben gezegd. Ook hij is door het hof verhoord op een zitting in het hoger beroep.



De onderzoeksrechter heeft getuige QQ inmiddels betrouwbaar genoeg geacht om als anonieme bedreigde getuige te worden toegelaten tot het proces. De raadkamer van het gerechtshof (dus niet de raadsheren die het proces inhoudelijk doen) behandelt nog het hoger beroep van Anouar B.'s advocaat Inez Weski tegen die beslissing.



Valse getuigenissen

Weski protesteerde woensdag fel tegen het besluit van het Openbaar Ministerie de kern van de getuigenis van 'QQ' al aan het gerechtshof te geven nog voordat die formeel tot de strafzaak is toegelaten - omdat het hof de verklaring dan toch in het hoofd heeft als QQ in haar appèlzaak wordt afgewezen.



Weski herhaalde dat Benaouf A. achter de schermen met leugens en valse getuigen(issen) de zaak probeert te 'regisseren'.



Aanklager Posthumus: "De verdediging zegt dat Benaouf A. van alles regisseert. Het standpunt van het Openbaar Ministerie is dat van de kant van verdachte (Anouar B.) juist van alles wordt geregisseerd."



De voortzetting van het hoger beroep staat gepland voor begin mei.