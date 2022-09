Gerechtshof legt Amsterdamse dansleraar in hoger beroep zwaardere straf op voor ontucht met minderjarigen

Beeld ANP

Als streetdanceleraar maakte de Amsterdammer, nu 58 jaar oud, misbruik van zijn positie om zo het vertrouwen van de meisjes te winnen. Ze werden verliefd op hem en daarna ontstond een langdurige seksuele relatie. De dansleraar ontmaagde beide meisjes en had vaak onveilig seks met ze.

De rechter oordeelde dat de verdachte de meisjes ernstige schade in hun ontwikkeling heeft toegebracht. Ze mochten anderen niets vertellen over de relatie waardoor ze vast kwamen te zitten in de leugens. Zelfs jaren na het einde van de seksuele relatie worstelen ze nog met de gevolgen.

De gevangenisstraf die het gerechtshof in Amsterdam de man in hoger beroep heeft opgelegd, pakt de 13 maanden langer uit dan het vonnis van de rechtbank. Het hof voegde aan de gevangenisstraf nog toe dat de dansleraar na zijn ontslag uit de gevangenis vijf jaar geen les mag geven aan minderjarigen.

