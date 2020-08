Gepensioneerde arts hoorde niets meer van GGD: ‘Ik had gratis geholpen’

Het laboratorium van de GGD Amsterdam, waar wordt getest op het coronavirus. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Alle hulp is welkom, dacht Vincent Kuyvenhoven al in april. De gepensioneerde arts infectiebestrijding voorzag al in een vroeg stadium dat de Amsterdamse GGD assistentie kon gebruiken bij de bestrijding van de coronapandemie. De in Amsterdam woonachtige Kuyvenhoven meldde zich daarom aan als vrijwilliger. Hij wilde onbezoldigd helpen.

Kuyvenhoven heeft relevante werkervaring. Bij de GGD’en van Groningen en Den Haag richtte hij zich naast algemene infectieziektenbestrijding op de landelijke tuberculosebestrijding. Als vrijwilliger in Amsterdam zou hij medisch onderzoek kunnen doen, assisteren bij het bron- en contactonderzoek of zelfs meedenken over de bestrijdingsstrategie.

Reservelijst

Op 24 april kreeg Kuyvenhoven een mail terug van de afdeling werving & selectie van de GGD: “Hartelijk dank voor uw aanmelding. Omdat wij een groot aantal reacties ontvingen, hebben wij op dit moment voldoende aanbod. Wij plaatsen u graag op de reservelijst. Als er extra inzet nodig is, nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op.”

Kuyvenhoven hoorde nooit meer iets, ook niet toen begin augustus bleek dat de Amsterdamse GGD — net als de Rotterdamse — mensen tekort kwam voor de vele contactonderzoeken. Komende week hoopt de GGD voldoende medewerkers te hebben, zodat besmette Amsterdammers hun nauwe contacten niet meer zelf hoeven te bellen met het dringende verzoek om in quarantaine te gaan.

De GGD wil niet reageren op de inzet van individuele vrijwilligers. Wel mailt een woordvoerder dat de organisatie nauwelijks gebruik heeft gemaakt van de vrijwilligers die net als Kuyvenhoven op de reservelijst zijn geplaatst. Hoeveel mensen hun diensten aanboden ‘weten wij niet precies’.

Opleiding

Niet elke vrijwilliger is inzetbaar. Er is krapte aan bron- en contactonderzoekers, maar mensen zonder relevante werkervaring moeten eerst worden opgeleid. “Omdat er tot voor kort weinig besmettingen waren, konden we geen mensen laten meelopen om zich zo het contactonderzoek eigen te maken,” zei Anja Schreijer, hoofd van de afdeling algemene infectieziekten van de Amsterdamse GGD, begin augustus.

De GGD gebruikte wel andere manieren om de coronacapaciteit te vergroten. Zo werden mensen weggeplukt van andere afdelingen, schoten gemeenteambtenaren te hulp, of vroeg men gepensioneerde GGD-artsen om te assisteren.

Kuyvenhoven vindt het jammer dat zijn kennis en kunde niet zijn gebruikt. De komende maanden verblijft hij in Portugal, dus de kans is verkeken. “Het is graag of niet.”