Georgiër krijgt 6 jaar cel voor fataal geweld Rozengracht: ‘Disproportionele reactie’

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juli 2021 liepen de verdachten over de Rozengracht. Marcos Coelho reed langs in zijn cabrio, volgens de verdachten ‘veel te hard en onvoorzichtig’.

Martin L. sprak hem aan, maar dat escaleerde in een gevecht. Coelho parkeerde zijn voertuig op het trottoir en pakte een metalen staaf van ongeveer een meter lang uit de kofferbak.

Slagader in linkerbeen

Uit getuigenverklaringen werd niet duidelijk wie als eerste uithaalde, maar de Amsterdamse rechtbank oordeelde dinsdag dat de fysieke confrontatie door het slachtoffer werd ingezet.

Coelho sloeg met de staaf tegen het hoofd van de Georgische Sandro M., die daar een gebroken neus en een hoofdwond aan overhield. Vervolgens stak M. acht keer in op Coelho, waarbij onder andere zijn borst en een slagader in zijn linkerbeen werden geraakt. Aan die verwondingen is hij overleden.

Niet in verhouding

Net als het Openbaar Ministerie vindt de rechtbank acht keer steken met een mes niet in verhouding staan tegenover één keer slaan. “Het was een buitenproportionele reactie om zo vaak en zo diep in het slachtoffer te steken.”

De opgelegde straf van zes jaar cel is lager dan de eis van de officier van justitie. Zij eiste eerder acht jaar. “We hebben rekening gehouden met de rol van het slachtoffer. Die begon de fysieke confrontatie en heeft er zelf ook flink op los geslagen,” aldus de rechtbank.

L. heeft volgens de rechtbank geen rol gespeeld in het doden van het slachtoffer. Wel heeft hij, door het slachtoffer na de steekpartij te slaan, te schoppen en met de metalen staaf te slaan, openlijk geweld gepleegd. Daarvoor legt de rechtbank hem een taakstraf van 180 uur op. De officier had zes maanden gevangenisstraf geëist.