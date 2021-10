Genoeg te vragen over de zorg in de stad, maar toch lieten negen fracties het debat schieten

De politiek stond deze week ‘stil’ bij het bespreken van de begroting. Tijdens inhoudelijke debatten controleren raadsleden of Amsterdam op een juiste manier 6,5 miljard uitgeeft in 2022. Met dat geld bouwt de stad huizen, versterkt ze kades, strijdt tegen de drugseconomie en worden er zelfreinigende openbare toiletten in grote parken geplaatst.

Geld is er ook voor de zorg, ruim 1 miljard. Hiervan wordt onder meer specialistische jeugdhulp betaald, de thuiszorg, de GGD, opvang voor dak- en thuislozen en er is een potje om Amsterdammers gezonder te laten eten. U, ik, elke Amsterdammer, zelfs zij die hier illegaal zijn, heeft wel met het potje zorg te maken.

Daarom kregen de politieke partijen dinsdag de ruimte om hun ideeën over de zorgbegroting uit te spreken. Alleen al het vernietigende rapport Onmacht moet genoeg aanleiding zijn geweest. Niet één instantie schoot tekort in de hulpverlening van de door haar vader doodgeschoten Famke (14), maar liefst elf Amsterdam instellingen faalden ernstig. Ook de gemeente Amsterdam trok het boetekleed aan.

Toegegeven, voor de oppositie is al drieënhalf jaar weinig eer te behalen als het gaat om beleid. Het lukt met name de VVD simpelweg niet om op te boksen tegen het sterke blok van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Toch zijn de begrotingsdebatten het moment om duidelijk te maken waar de partijen voor staan.

Bovendien bieden de begrotingsvergaderingen ruimte om andere prangende vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de vaccinatiegraad in Amsterdam. Ik denk aan de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost, waar ongeveer 65 procent van de Amsterdammers een coronaprik heeft gehad. Cijfers die meer doen denken aan Staphorst (56 procent) dan aan het landelijke gemiddelde (84 procent). Of überhaupt hoe het kan dat Amsterdam achterblijft, daar slechts 75 procent is gevaccineerd.

Voor de meeste politieke partijen was het kennelijk niet belangrijk genoeg om hierover te debatteren. VVD, CDA, Ja21, FvD, Bij1, SP, Nida, Partij voor de Dieren en Partij voor de Ouderen schitterden door afwezigheid. Klaarblijkelijk geloven ze wel dat wethouder Simone Kukenheim het allemaal goed doet en dat het sterke blok D66, GroenLinks en PvdA het samen in een openbaar kamertje kan oplossen.

Is het de eerste keer dat dit gebeurt? Nee. Twee weken geleden – toen ook al duidelijk werd dat Amsterdam langzaam weer een coronahaard aan het worden is – lieten veel partijen ook verstek gaan. Je zou bijna vergeten dat we in een pandemie zitten.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

