Genoeg steun voor petitie gekozen burgemeester

Met de petitie wordt de gemeenteraad gevraagd om een volksstemming uit te schrijven waarbij inwoners van Amsterdam kunnen stemmen op de voorgestelde kandidaten.



Nu er 1200 handtekeningen binnen zijn, moet de gemeenteraad binnenkort het initiatief gaan bespreken. Ziet die er niets in, dan moeten er nog 27.000 handtekeningen opgehaald worden om de volksstemming af te dwingen.



Het plan hiervoor komt van voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer van stichting Meer Democratie en PvdA-adviseur Erik van Bruggen.



Ook prominente Amsterdamse politici, onder wie Sadet Karabulut (SP-Kamerlid), Boris van der Ham (oud-Kamerlid D66) en Frits Huffnagel (oud-wethouder VVD), steunen het plan.



Juridisch

Er zijn twijfels of het initiatief ook juridisch haalbaar is. De Amsterdamse spelregels voor het houden van een volksinitiatief schrijven bijvoorbeeld expliciet voor dat de bevolking geen uitspraak mag doen over individuele kwesties, zoals een benoeming.



Ook is in de wet explicitiet beschreven hoe de benoeming van een burgemeester in zijn werk hoort te gaan.



