Genderneutrale toiletten in het Stedelijk en Rijksmuseum

Het Rijksmuseum wil een 'inclusief' museum zijn, waar iedereen zich welkom voelt, aldus de woordvoerder. Dus toen het museum hoorde dat het Stedelijk Museum een genderneutraal toilet kreeg, besloot het Rijks te volgen. Het Van Gogh Museum twijfelt nog of het genderneutrale toiletten gaat bouwen.



"Wij willen drempels verlagen en vinden het belangrijk dat iedereen een keuze heeft," zegt een woordvoerder van het Stedelijk Museum. Het museum ontving geen directe klachten van bezoekers over de afwezigheid van een neutraal toilet, maar zag op sociale media wel dat mensen erom vroegen.



Met de opening van het nieuwe culturele seizoen komt er een sekseneutraal toilet op de begane grond bij, als derde optie naast het mannen- of vrouwentoilet.



Maanden

Wanneer het Rijksmuseum een genderneutraal toilet krijgt is nog onduidelijk, vertelt de woordvoerder. "We moeten bouwtechnisch kijken wat kan. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat je eerst moet kiezen voor mannen of vrouwen en dan pas het genderneutrale toilet vindt."



Bovendien mag de verbouwing niet te veel overlast geven voor bezoekers. "Het zal nog wel een paar maanden, maar geen jaar duren, voordat het toilet er komt," aldus de woordvoerder.



Van Goghmuseum

Directeur Axel Rüger van het Van Gogh Museum weet nog niet of het Van Gogh meegaat met de trend, zei hij maandag tegen nieuwsradio BNR. "We hebben nog gescheiden toiletten. Die discussie moeten we intern nog voeren."



"We hebben natuurlijk bezoekers uit heel de wereld, dan kunnen we hier heel progressief zijn, maar we moeten ook rekening houden met gevoeligheden van bezoekers die daar misschien nog niet voor openstaan. Ik weet niet of het onze rol is om dat af te dwingen."



Amsterdam en NS

Eerder al besloot de gemeente Amsterdam genderneutrale toiletten te bouwen in het stadhuis. Het Amsterdam Museum en de Universiteit van Amsterdam hebben al sekseneutrale toiletten, evenals de gemeente Utrecht.



Naast het genderneutrale toilet tipt de gemeente Amsterdam sinds kort genderneutraal taalgebruik aan ambtenaren. Ook treinreizigers van de NS worden met ingang van de nieuwe dienstregeling niet meer aangesproken als 'Dames en heren' maar met het sekseneutrale 'Beste reizigers'.



Tijd vooruit

Overigens was het Stedelijk zijn tijd vooruit, zegt de woordvoerder: "Al zo lang ik hier werk, en dat is meer dan tien jaar, wordt 'beste bezoeker' gebruikt als aanspreekvorm op het bandje dat bezoekers waarschuwt dat het museum gaat sluiten."



Daarnaast heeft het museum bij het invullen van formulieren op de website de keuze voor man of vrouw niet verplicht gemaakt.



