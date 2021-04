Gemiddelde prijs koopwoning Amsterdam weer gestegen: 518.000 euro

Luxe appartementen op de Zuidas. Beeld Jan Boeve/Hollandse Hoogte

Woningmarktdeskundigen hadden het al voorspeld, en makelaars hebben het de afgelopen maanden bemerkt: door de veranderingen in de overdrachtsbelasting is het aantal in Amsterdam en omstreken verkochte woningen enorm toegenomen. In het eerste kwartaal van 2021 zijn 1735 woningen verkocht, 32 procent meer dan het jaar daarvoor. In Centrum ging het zelfs om 67 procent méér verkopen dan vorig jaar.

De gemiddelde prijs waarvoor een woning werd verkocht steeg ook, naar 518.000 euro: 7 procent meer dan begin 2020.

Profiteren van de oude regels

Grote aanjager van de verkoophausse is de rijksoverheid, en daar was slechts één pennenstreek voor nodig. De cijfers geven echter wel een vertroebeld beeld, want vanwege veranderde regels zijn veel transacties naar voren gehaald.

Sinds 1 januari is de overdrachtsbelasting voor beleggers verhoogd naar 8 procent. Daarom hebben zij eind 2020 nog snel een recordaantal woningen als investering aangekocht.

Particulieren betalen daarentegen het lagere tarief van 2 procent, en vanaf dit jaar hoeven kopers tot 35 jaar voor hun eerste huis helemaal geen overdrachtsbelasting te betalen. Sinds 1 april geldt die vrijstelling echter alleen nog voor huizen tot 400.000 euro. Aangezien veel woningen in Amsterdam meer dan de 4 ton kosten, gingen veel meer mensen dan normaal op zoek naar een nieuwe woning, om nog snel van de oude regels te profiteren.

Gevolgen voor het aanbod

Verkopers reageerden op deze toegenomen vraag, zegt Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam. “Vermoedelijk hebben veel mensen de aankoop of verkoop van hun woning naar voren gehaald. Daardoor zijn er in het eerste kwartaal veel transacties geweest die anders in de loop van dit jaar zouden hebben plaatsgevonden.”

Dat zou kunnen betekenen dat er later dit jaar nog minder aanbod is in Amsterdam, waardoor de prijzen nog verder stijgen, maar daarover durft Wijnen niet te speculeren. “De overdrachtsbelasting is een verstorend element, maar het vertrouwen in de woningmarkt is goed nu de rentes laag blijven en het einde van corona in zicht is.”

Corona-effect

Ook het corona-effect is zichtbaar in de kwartaalcijfers. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Amsterdam kwam voor het eerst boven de 6000 euro, maar steeg minder hard dan de gemiddelde transactieprijs van woningen. Dat betekent dat er meer grotere huizen van de hand gingen. Oftewel: het aandeel van woningen met weinig ruimte – om bijvoorbeeld comfortabel thuis te kunnen werken – is afgenomen.

Net als vorig kwartaal stijgen de prijzen in de rest van Nederland ondertussen harder dan in de hoofdstad: die liggen liefst 15 procent hoger dan een jaar geleden. Er stonden dit kwartaal zo’n 42 procent huizen minder te koop in het land dan in het eerste kwartaal van 2020, het laagste niveau in 25 jaar. In Amsterdam is de markt nu minder oververhit, omdat de bevolking in 2020 niet is gegroeid en bovendien veel gezinnen de hoge prijzen voor grotere woningen in de stad ontvluchten. Want met gemiddeld 385.000 euro voor een woning elders in het land is een huis daar nog altijd een stuk betaalbaarder dan in Amsterdam.