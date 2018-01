Gemiddeld elf treinstoringen per dag in 2017

Na Rotterdam (581 verstoringen) en Breda (390) komen op Schiphol (281) de meeste verstoringen voor.



Dat meldt dataplatform Localfocus op basis van cijfers van Rijdendetreinen.nl, een site die gegevens over treinstoringen verzamelt op basis van meldingen van de NS.



Dat Rotterdam, Breda en Schiphol bovenaan eindigen, komt doordat hier veel internationale treinen passeren.



"Internationale treinen rijden een langere route en hebben dus meer kans op vertraging. Ook de hogesnelheidslijn rijdt structureel minder stipt dan de treinen op het hoofdrailnet," zegt een NS-woordvoerder tegen het AD.



De verstoringen op Schiphol worden in de helft van de gevallen veroorzaakt door een defecte trein. Wisselstoringen zorgden voor 18 verstoringen, gevolgd door seinstoringen, aanrijdingen met een persoon en defecte bovenleidingen.



29 dagen

De storingen op Schiphol duurden volgens Rijdendetreinen.nl gemiddeld 86 minuten en bij elkaar opgeteld in totaal 29 dagen, wat niet betekent dat reizigers ook zo lang moesten wachten. De storingsduur geeft slechts aan hoe lang een trein niet volgens de normale dienstregeling kan rijden.



Ook op Amsterdam Centraal hadden reizigers vaak last van storingen: 262 keer in 2017. Op Sloterdijk werd 236 keer melding gemaakt van een storing.



Internationale trein

In ruim een derde van alle gevallen was een defecte trein de boosdoener van een storing. Ook zorgden sein- en wisselstoringen (beiden zo'n acht procent) en aanrijdingen met een persoon (zes procent) betrekkelijk vaak voor problemen op het spoor.



Op maandag heb je de meeste kans op een verstoring. Omdat de NS sinds vorig jaar een andere manier van melden hanteert is een vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk.