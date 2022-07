Gemengde huisvesting Amsterdamse jongeren en jonge statushouders opnieuw tegen het licht na incidenten

Stadgenoot: ‘Wij treden meteen op’

In een reactie laat woningcorporatie Stadgenoot weten over het algemeen tevreden te zijn over de gemengdwonencomplexen, maar er zijn zorgen over Stek Oost. “We zijn hierover continu in gesprek met de bewoners, de gemeente en overige betrokken (zorg)partijen. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen, maar door de omvang en de verhouding tussen jongeren en statushouders is en blijft Stek Oost relatief kwetsbaar. Daarom willen wij toe naar een andere verhouding tussen de twee groepen bewoners; hierover gaan we met de gemeente in gesprek.”

“Bij klachten of incidenten met betrekking tot veiligheid en overlast acteren wij direct, binnen de (juridische) mogelijkheden die wij hebben. Op dit type complexen woont men relatief dicht bij elkaar, waardoor incidenten relatief meer impact hebben en zichtbaarder zijn dan in een regulier wooncomplex of regulier wijk.”

Daarnaast moedigt de corporatie bewoners aan aangifte te doen. “Dat helpt in de dossieropbouw. Uit één enkel incident kunnen meerdere aangiftes voortkomen.”