Gemeenteraad wil lokaal paspoort voor illegalen

De staat is verplicht iedereen aanwezig op haar grondgebied, bescherming te bieden

"Ze werken contractloos als schoonmaker of in restaurants, wonen in te duur verhuurde woningen en zijn kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik," zegt GroenLinksraadslid Femke Roosma. Ook hebben ze vaak geen bankrekening.



In steden als Barcelona en New York bestaan al lokale registers waarmee deze doelgroep een identiteitsbewijs krijgt, zonder gevaar voor uitzetting.



Anders dan de vluchtelingen van actiegroep We Are Here, die veelal uit conflictgebieden komen en in de afgelopen jaren actief aandacht zochten voor hun problemen, probeert deze groep bewust onder de radar te blijven.



"Het ­Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalt dat de staat verplicht is iedereen aanwezig op haar grondgebied, bescherming te bieden," zegt Roosma.



Voorzieningen

Een Amsterdampas zou een middel kunnen zijn waarmee deze groep toegang krijgt tot armoederegelingen.



Praktisch gezien zou het een uitbreiding betekenen van de bestaande Stadspas. Die geeft minima recht op allerlei armoede- en kortingsregelingen, zoals een computer of sportabonnementen. Senioren kunnen er gratis mee reizen in het regionale openbaar vervoer.