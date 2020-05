Gemeenteraad wil hardere aanpak anti-homogeweld: ‘Kijk naar inzet lokagenten’

Daniël en Fabio. Beeld Facebook

Fabio Viana en zijn partner Daniël zijn twee keer in een maand slachtoffer geworden van anti-homogeweld. Ze liepen beide keren hand in hand over straat toen ze werden belaagd, uitgescholden en geschopt door een groep jongens in Oost.

Maar deze incidenten staan niet op zichzelf, klinkt het vanuit de D66-fractie. ‘Wij krijgen al lang en veel signalen dat Amsterdammers niet hand in hand over straat durven uit angst voor dergelijke delicten.’



De partij wil dat het college er bij het Rijk op aandringt dat het aantal vervolgingen van haatmisdrijven en discriminatie, waaronder homogeweld, wordt verhoogd. Daarbij moet ook dit schrijnende geval worden genoemd, klinkt het. Daarnaast ziet de partij graag (tijdelijk) extra politie-inzet in de omgeving van de incidenten.

In Amsterdam is geen plaats voor dit soort geweld. Je mag zijn wie je bent en houden van wie je wilt houden. Daders opsporen en straffen. Ik wil met de Burgemeester in gesprek over de veiligheid van homostellen en hoe deze daders snel op te sporen. https://t.co/GWSoeWgJva — Marianne Poot (@MariannePoot) 11 mei 2020

Ook Forum voor Democratie gaat nog vragen stellen over het aangevallen homostel. ‘Amsterdam is onveilig voor homostellen,’ twittert raadslid Annabel Nanninga

Lokagenten

De VVD pleit voor ‘meer instrumenten’ tegen intimidatie en mishandeling tegen LHBTI-personen. ‘Deze misstanden zijn volstrekt onacceptabel, maar blijven zich toch voordoen.’

De fractie wil lokagenten inzetten om daders te pakken te krijgen. Dat zou dan ook het geweld en de intimidatie moeten voorkomen. Dat moet dan breed worden gecommuniceerd. ‘Potentiële daders houden dan rekening met een grotere pakkans.’

Aangifte

Het koppel heeft inmiddels aangifte gedaan, laat hun advocaat Sébas Diekstra weten. Eerst kregen de twee te horen dat dat wegens drukte pas donderdag kon, maar de politie kon alsnog maandag de aangifte opnemen. De politie hield een verdachte aan naar aanleiding van het incident, maar die kon dezelfde dag nog vertrekken.

vreselijk.. dat je als homo niet hand in hand over straat kan is helaas niet schokkend, maar al jarenlang de realiteit in groot gedeelte van Amsterdam..



Homostel Fabio en Daniel maand later wéér aangevallen: ‘Dit is zo dramatisch, zo bizar’ https://t.co/edlJaZb5Rj — Jan-Bert Vroege 🏳️‍🌈 🚲 🚲🚲 (@jan_bert) 11 mei 2020

Amsterdam is onveilig voor homostellen. Anno 2020. Komende raadsvergadering zal #FVD mondelinge vragen stellen aan de burgemeester en verzoeken om maatregelen inzake preventie en handhaving. https://t.co/5ERGp6tEDr — Annabel Nanninga (@ANanninga) 11 mei 2020

Goed nieuws! De politie kon vandaag alsnog de aangifte van cliënten opnemen. De zaak wordt nu verder onderzocht onder leiding van het OM. https://t.co/n76EZvL2ix — Sébas Diekstra (@sebasdiekstra) 11 mei 2020