Gemeenteraad verbolgen over islamitische school

Na zes jaar lang getouwtrek besliste de Raad van State woensdagochtend dat Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) een school voor mavo, havo en vwo mag oprichten in Amsterdam.



"Die kinderen van zeven jaar geleden hebben een enorme leerachterstand opgelopen, nu dreigt een zelfde debacle met hetzelfde bestuur. Dit is een spookbeeld uit het verleden," aldus PvdA-raadslid Marjolein Moorman.



Dilemma

Volgens de VVD beloont de Raad van State slecht gedrag. "Dit bestuur wil een slechte school met slecht onderwijs. Ik wil een appèl doen op de ouders: stuur je kinderen niet naar deze school als je een goede toekomst voor hen wil," aldus raadslid Samira Bouchibti.



Ook D66 ziet dat dilemma. "Zullen de ouders het belang van de kinderen of het belang van hun religie voorop stellen? Mijn oproep is: kies voor de kinderen," zegt raadslid Dehlia Timman.



SIO wil niet reageren

Ook het CDA, normaliter een verdediger van het recht op religieus onderwijs, baalt. "Ik betreur dat deze school er komt gezien de achtergrond van de initiatiefnemers," zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. "Het is een orthodoxe school waarvan je je kunt afvragen of die niet op gespannen voet staat met onze westerse waarden."



De SIO wilde bij monde van Söner Atasoy niet reageren. ­Volgens hem konden vragen via de mail worden gesteld 'mits de vragen goed genoeg waren'. Het Parool kreeg geen antwoord.



Lees het interview met wethouder Kukenheim: 'Een góede islamitische school is welkom'