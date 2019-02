Gemeenteraad valt over Sylvana Simons heen

Reinier van Dantzig (D66) noemde het emotionele debat 'het dieptepunt uit zijn carrière als raadslid.'



Sylvana Simons had het debat zelf aangevraagd. Aanleiding was het schietincident eerder deze maand bij De Nederlandsche Bank, waarbij een man met, wat later bleek, een nepwapen door de politie is neergeschoten en uiteindelijk overleed. Het lijkt te gaan om 'suicide by cop', waarbij het slachtoffer zich bewust laat neerschieten door de politie.



Bij1 sprak in de aanvraag voor het debat over een 'bovenmatig aantal kogels' en eiste 'spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld.'



Gedeisd houden

Simons had nog geen woord gezegd, of SP-raadslid Nicole Temmink sprak al haar onvrede uit over het debat. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het incident en politici moeten zich tijdens dit onderzoek gedeisd houden, vindt ze.



Simons gaf aan dat ze de integriteit van de politie niet in twijfel wil trekken, maar wel vragen wil stellen. De toon die Bij1 had gebruikt bij de aanvraag van het debat was 'te scherp', erkende ze. "Dat was wellicht een faux pas".



Daarmee was de kou niet uit de lucht, want het debat ontplofte toen Simons zei van jongeren van kleur te horen dat die bang zijn te worden neergeschoten door agenten. "En die zorgen zijn niet onterecht."



Schamen

Eric van der Burg vond dat Simons zich 'kapot moet schamen.' "U wekt de suggestie dat mensen van kleur te vrezen hebben van de politie. Dat is walgelijk. De agenten stonden er voor u omdat er klootzakken waren die u bedreigden."



Sofyan Mbarki (PvdA) vond dat Simons jongeren bang maakt. Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) zei dat de politiek zich niet hoort uit te spreken als nog onderzoek loopt door de Rijksrecherche. "U zegt dat jongeren zich zorgen moeten maken dat ze worden neergeschoten door politie. U moet zich diep schamen. Ik neem het hoogst persoonlijk op."



Simons nam geen woord terug. "Ik spreek mensen wiens leven beïnvloed wordt door het feit dat zij een bepaalde kleur hebben. Kleur is voor mensen van kleur een bepalende factor. Zij vragen mij dat met u te bespreken."



Burgemeester Femke Halsema hield het kort. "Dit lijkt mij geen moment om over het functioneren van de politie te spreken. Ik heb gisteren met de twee agenten gepraat. Dit is juist niet waarom je agent wordt. Je wilt mensen dienen, de stad veiliger maken. Dit is een traumatische gebeurtenis."



