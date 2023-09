Gemeenteraad steunt plan uitbreiding woonwagenplekken: ‘Maak ruimte voor gemarginaliseerde groep’

Een woonwagenkamp in Amstelveen. Beeld Marc Driessen

In de eerste commissievergadering na het politieke zomerreces draaide het allemaal om het onlangs gepresenteerde woonwagenbeleid van wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): zij wil vóór 2026 15 nieuwe standplaatsen realiseren. Ook worden er geen plekken meer opgeheven en is op termijn ruimte voor meer uitbreidingen.

Het is een breuk met het verleden: de afgelopen decennia nam het aantal woonwagenplekken met tientallen af tot nu iets meer dan 200. GroenLinks-coalitieraadslid Nienke van Renssen stelde dan ook dat de tijd is gekomen om ‘letterlijk en figuurlijk ruimte maken voor deze groep, die zo gemarginaliseerd is’. Coalitiepartijen PvdA en D66 waren ook positief. Suleyman Aslami (D66): “Het uitsterfbeleid heeft geleid tot grote problemen.”

In navolging van oppositiepartijen VVD, Volt, CDA en Denk riepen zij Pels op haast te maken met verdere uitbreidingen. PvdA wilde Zo wilde het CDA liever meteen 25 plekken aanwijzen en vroegen vrijwel alle partijen of er eerder dan in 2026 kan worden aangewezen waar verdere uitbreidingen mogelijk zijn.

Schaarse ruimte

Sabina Achterbergh, voorzitter van Woonwagenbelangen Nederland, had aan het begin van de vergadering Pels gecomplimenteerd met de eerste stap, maar herinnerde de politiek er ook aan dat het nog niet genoeg is. “De afgelopen 25 jaar is geen woonwagen gebouwd, de achterstand is ook met de nieuwe plannen nog lang niet goedgemaakt.” Woonwagenbewoner Mike Smit, ook aanwezig: “Fijn dat erkend wordt dat we lang niet gezien zijn, maar het moet niet alleen bij zalvende woorden blijven.”

Wethouder Pels zei haar uiterste best te doen binnen twee jaar 15 extra standplaatsen mogelijk te maken, in overleg met de woonwagenbewoners, én zei al in januari een onderzoek te starten naar uitbreidingen. Maar ze zei ook geen gouden bergen te beloven, ‘om te voorkomen dat er nieuw wantrouwen ontstaat’.

Volgens de wethouder vechten in een stad waar de ruimte schaars is veel belangen om voorrang. Nieuw beleid over bouwen in beschermd groen, waar in juni elke Amsterdammer in een referendum over kan stemmen, kunnen daarnaast toekomstige uitbreidingen bemoeilijken.

Beschermd groen

Een paar locaties waar de eerste 15 nieuwe woonwagens gepland zijn, zoals bijvoorbeeld aan de Ringvaartdijk in Zuid, raken nu overigens ook al aan groengebied in de stad. GroenLinksraadslid Van Renssen vroeg daarom of er echt niet opnieuw gekeken kan worden naar andere locaties; Partij voor de Dierenraadslid Mike Emmerik wilde de toezegging dat er niet in beschermd groen zal worden gebouwd.

Pels deed die toezegging niet. Ze zei dat het een moeilijke afweging was, en dat op de zes geselecteerde locaties goed gekeken wordt hoe het groen zo goed mogelijk beschermd kan worden. Ze zei echter te accepteren dat de bouwplannen groen zullen raken. “Er moet ook recht worden gedaan aan het feit dat de woonwagengemeenschap zo lang is vergeten,” aldus Pels.

De wethouder zei daarnaast geen mogelijkheid te zien tegemoet te komen aan twee andere wensen van de woonwagengemeenschap. Zo zei ze niet te kunnen gedogen dat mensen in caravans wonen, vaak een startersplek binnen de woonwagengemeenschap, vanwege landelijke regelgeving.

Ook zag ze geen optie voor woonwagenbewoners om een standplaats te kopen en erfpacht betalen voor de grond, een vaak gehoorde behoefte. Dat zou het voor woonwagenbewoners mogelijk maken een hypotheek aan te vragen voor een verbouwing of nieuwbouw. Wel wil ze met de woonwagengemeenschap kijken of dit soort ingrepen op andere manieren door banken gefinancieerd kunnen worden.

Op 21 september stemt de raad over het nieuwe woonwagenbeleid.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna 10 jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.