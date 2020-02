Gemeenteraad stemt in met algeheel vuurwerkverbod

Een door vuurwerk vernield bushokje in Amsterdam. Beeld ANP

Een routekaart naar een vuurwerkvrij Amsterdam, die burgemeester Femke Halsema had opgesteld, kon donderdagmiddag op ruime steun rekenen, waarmee het vuurwerkverbod er dit jaar gaat komen.

Hoewel het kabinet dit jaar alleen knalvuurwerk en vuurwerkpijlen schrapt, en het overige vuurwerk nog wel gewoon te koop is, gaat Halsema alles uit de kast halen om het afsteken van vuurwerk te beperken. Hiertoe stelt zij de komende maanden een handhavingsplan op. Diverse kleinere evenementen en vuurwerkshows moeten jongeren verleiden om geen rotzooi te gaan trappen op oudejaarsavond.

Ook de handel wordt aan banden gelegd, door zoveel mogelijk vergunningen voor het verkopen van vuurwerk niet langer te verlengen.

Halsema waarschuwt wel dat, zonder een landelijk totaalverkoop op de handel in vuurwerk, er waarschijnlijk nog genoeg knallen te horen zullen zijn bij de komende jaarwisseling, omdat de naleving van het afsteekverbod moeilijk te handhaven is. Veel partijen in de raad hebben toegezegd hier begrip voor te hebben.