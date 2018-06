Gemeenteraad solidair met aangevallen journalistiek

Aanleiding is de aanslag op de gebouwen van De Telegraaf, dinsdagochtend en Panorama, vorige week.



'Journalisten hebben de steun van politici niet nodig om hun werk te kunnen doen. Maar wanneer wordt getracht om journalisten de mond te snoeren, met geweld, agressie en zonder oog voor gevaar, kunnen wij niet stil blijven,' zo staat in de verkaring, ondertekend door de fractievoorzitters van alle zittende partijen.



Vrijheid

'Amsterdam is niet gebouwd op palen, maar op vrijheid. Vrijheid om te spreken, te luisteren en te schrijven. Die vrijheid is wat ons Amsterdammers maakt. Wij zijn solidair met alle journalisten die er mede voor zorgen dat wij in vrijheid kunnen leven,' zo eindigt de verklaring.



Zowel in De Telegraaf als in Panorama stonden recent artikelen over de Marokkaans-Nederlandse onderwereld, maar of de aanslagen daarop een reactie zijn staat nog niet vast.