Gemeenteraad Oostzaan wil onderzoek naar banden tussen Marwan K. en voetbalclub OFC

Beeld Elmer Van Der Marel

De rechtbank legde K. in april een jaar celstraf op voor het witwassen van – in elk geval – tonnen. Die straf was het dubbele van wat justitie had geëist. Hoewel niet vaststaat dat hij tussen 2011 tot 2016 ruim een miljoen euro aan misdaadgeld heeft witgewassen, zoals justitie had gesteld, achtten de rechters bewezen dat hij ‘honderdduizenden euro’s heen en weer heeft geschoven tussen Jordanië en Nederland’. De legale herkomst kon K. niet aantonen.

Marwan K., die in Oostzaan ‘de kroonprins van Jordanië’ wordt genoemd, is al vele jaren de grote man achter OFC, dat vanuit de lagere regionen naar de top van het amateurvoetbal promoveerde. Hij bestierde de Stichting Topvoetbal Oostzaan (STO), dat de spelers en begeleiding van het eerste elftal bekostigt.

Dat K. de witgewassen tonnen in de club stak, had justitie in het strafdossier niet hard gemaakt, oordeelde de rechtbank.

De gemeenteraad draagt het college nu grondig nader onderzoek op ‘naar de exacte financiering’ van de club vanaf 2016, in een motie die alle partijen ondertekenen en die volgende week dan ook unaniem zal worden aangenomen.

‘De gemeenteraad wil exact weten van wie (personen of bedrijven) het geld van STO afkomstig is en hoe dit geld verkregen is. De raad wil helderheid verkrijgen over de financieringsstromen tussen OFC, STO, inclusief de voorzitter hiervan en tussen deze twee stichtingen en personen en de betaalde deelnemers en staf van het eerste zondagelftal,’ staat in de motie.

De raad ‘wil niet dat een voor witwassen veroordeeld persoon enige rol of verantwoordelijkheid heeft bij een vereniging die juist een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen voor de Oostzaanse jeugd’.

De gemeenteraad vindt het ‘onwenselijk’ dat ‘de onderwereld zich mengt in de bovenwereld’.

‘De rechter heeft nu gesproken en het is nu tijd voor concrete acties. (..) Het bestuur van OFC lijkt geen enkele actie te ondernemen om de banden met (en de financiële stromen van) de geldschieter te verbreken’, aldus de motie. En: ‘Een college en gemeenteraad is niets waard als deze niet hard durven optreden tegen ondermijnende praktijken. Beide moeten durven opstaan om hun burgers en rechtstaat te beschermen.’

Marwan K. heeft altijd stellig ontkend dat wat mis is met zijn vermogen en het geld dat in de voetbalclub en de stichting werd gestoken.