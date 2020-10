Gemeenteraad neemt motie aan: Pllek mag voorlopig blijven

Beeld Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

Pllek zit al acht jaar aan de oevers van het IJ, met een restaurant en groot terras met uitzicht over het water. Het is tijdelijk, want ooit moet het restaurant wijken voor nieuwbouw op de voormalige scheepswerf. Het contract loopt af in 2022. Alleen is er nog lang geen sprake van nieuwe woningen en bedrijfsruimtes op de plek van Pllek. Het restaurant moet plaatsmaken voor een ander tijdelijk concept en dat steekt.

Voor nieuwbouw had eigenaar Sjoerd Steenbeek zonder morren plaatsgemaakt, dat was tenslotte de afspraak. “Maar we hebben hier een klein dorpje gebouwd dat én mensen van over de hele wereld én de Amsterdammer dient, én dat maatschappelijke waarde heeft. Dat gaan we toch niet afbreken voor een ander tijdelijk concept?” zei hij deze zomer in Het Parool. Een petitie om Pllek te behouden werd bijna zeventienduizend keer ondertekend.

D66, PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie en de VVD dienden een motie in om Plekk niet te laten wijken voor andere tijdelijke intiatieven, gezien de populariteit van deze hotspot. Pas als er nieuwe woningen verrijzen, dient Pllek te verdwijnen. Deze motie kreeg steun van een ruime meerderheid van de raad, alleen Partij voor de Dieren stemde tegen en daarmee kan Pllek voorlopig verder.