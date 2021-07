Gemeenteraad: maximaal 20 miljoen toeristen per jaar in Amsterdam

Beeld ANP

‘Historisch!’ ‘Uniek!’ De lofuitingen waren niet van de lucht toen de gemeenteraad donderdagavond een nieuwe verordening aannam, Toerisme in balans genaamd.

De verordening legt vast dat Amsterdam jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen toeristische overnachtingen wil verwelkomen. Worden het minder, zoals dit jaar dreigt te gebeuren, dan gaat de stadsmarketing aan de slag. Dreigen het er meer te worden, zoals in 2019 (ruim 21 miljoen), dan moet het stadsbestuur maatregelen bedenken om binnen afzienbare tijd het aantal bezoekers weer onder de 20 miljoen te krijgen.

Hoewel er al jaren wordt geklaagd en gesoebat over de toenemende druk van bezoekers, klonk in de Stopera lang de mantra dat er geen hek om de stad geplaatst kan worden. Deze verordening is een eerste serieuze poging om de stroom bezoekers in beeld te krijgen en actief in te dammen als die doorgroeit tot onacceptabele niveaus.

Smalle stoepen

Jaarlijks is het stadsbestuur verplicht om aan het begin van de zomer het aantal overnachtingen te rapporteren. Ook zijn er termijnen afgesproken waarbinnen de dienstdoende wethouder Economische Zaken met maatregelen moet komen om bij te sturen. Van het stadsbestuur wordt tevens verwacht om per buurt in de gaten te houden of de toeristische draagkracht in gevaar komt, bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal coffeeshops, het aantal hotels of het aantal smalle stoepen.

De maatregelen die de gemeente ter beschikking heeft om toeristen te weren zijn niet nieuw. De verordening suggereert het verder verhogen van de toeristenbelasting dan wel het verder inperken van Airbnb en andere woningverhuurplatforms.

Ook bijzonder is dat de nieuwe verordening niet uit de boezem van het stadhuis komt, maar werd ingediend door de initiatiefnemers van een volksinitiatief, Amsterdam heeft een keuze. Hun plan kon vorig jaar op zeker 30.000 steunbetuigingen rekenen, waardoor de raad verplicht was om het in behandeling te nemen. Een eerste versie van het initiatief, dat het aantal bezoekers maximeerde op 12 miljoen, kon niet op genoeg politieke steun rekenen. De verordening die er nu ligt wel.

“Wij hopen dat onze verordening een bijdrage kan leveren aan het nemen van fundamentele maatregelen om de leefbaarheid van onze stad te waarborgen,” aldus de initiatiefnemers. “Daarnaast hopen we dat andere partijen (zoals bewonersverenigingen) de verordening zullen gebruiken om het college en de raad tot actie te bewegen als dit nodig is.”