Gemeenteraad: magazijnen flitsbezorgers voortaan alleen nog op industrieterreinen

Een darkstore van Getir aan de Eerste Jacob van Campenstraat in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Al langer voert de gemeente een felle strijd met flitsbezorgers. Begin vorig jaar werd in het geheim een voorbereidingsbesluit genomen. Daardoor mochten de bedrijven een jaar lang geen nieuwe vestigingen openen en kocht de gemeente tijd om beleid te maken. Daarmee werd ook voorkomen dat de gemeente achter de feiten aan zou lopen, zoals in het verleden het geval was bij techbedrijven als Uber en Airbnb.

Afgelopen jaar werden rechtszaken gevoerd waarbij de gemeente iedere keer aan het langste eind trok. Meerdere distributiecentra moesten de deuren sluiten vanwege overlast, en omdat rechters ze ook niet in het bestemmingsplan vonden passen.

Met het nu aangenomen bestemmingsplan is het voor flitsbezorgers alleen nog mogelijk om nieuwe vestigingen te openen op industrieterreinen en bij hoge uitzondering in gemengde woon-werkgebieden. Het sluiten van huidige distributiecentra die niet aan de criteria voldoen, zal met dit nieuwe bestemmingsplan ook makkelijker worden. De verwachting is dat veel darkstores moeten sluiten.

Verdere maatregelen

Volgens Florian Brunsting, directeur van Getir en Gorillas, staat daarmee toekomst van flitsbezorging in Amsterdam op het spel. “Als wij moeten gaan bezorgen vanaf de rand van de stad, zitten we te ver van onze klanten, kunnen we minder bestellingen per uur bezorgen en komt het bedrijfsmodel onder druk te staan,” zei hij onlangs in Het Parool.

Daar hadden de coalitiepartijen in de raad geen boodschap aan. Volgens GroenLinks heeft flitsbezorging ‘een te grote impact op buurten’. “Het is prima om geld te verdienen, maar niet ten koste van de stad,” zei GL-raadslid Nienke van Renssen. PvdA-raadslid Bastiaan Minderhoud hintte zelfs al op verdere maatregelen: “Wanneer blijkt dat darkstores met het nieuwe bestemmingsplan nog steeds veel overlast veroorzaken, moeten we meer actie ondernemen.”

Onderzoek Getir

Daarmee negeerde de coalitiepartijen de campagne die Getir, Gorillas en Flink, de flitsbezorgers die in de stad bezorgen, de afgelopen tijd voerden. Zo vonden Amsterdammers deze week een folder van Gorillas waarin hen werd gevraagd een petitie te ondertekenen tegen de plannen van het college.

Getir liet bovendien een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daaruit zou blijken dat de impact op buurten niet zo groot is en ‘vergelijkbaar met andere centrumfuncties en in de omgeving inpasbaar’. Ook stelden de flitsbezorgers in de media dat de klachten in het afgelopen jaar flink waren afgenomen.

2113 meldingen

Oppositiepartij Volt uitte felle kritiek op wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening), die verantwoordelijk is voor het beleid. Juliet Broersen (Volt) benoemde dat de raad nog altijd geen klachtenlijst heeft gekregen. Van Danztig meldde daarop aan de raad dat er in 2021 661 meldingen van klachten waren ontvangen over darkstores en dat in 2022 was toegenomen naar 2113. Broersen wilde weten hoeveel melders daar dan verantwoordelijk voor waren, maar de wethouder liet weten dat niet relevant te vinden.

De VVD stelde bij mondde van Myron von Gerhardt dat de wethouder een ‘ideologisch spelletje’ zou spelen. “De overlast is beperkt. En toch kiest dit college ervoor om het voor flitsbezorgers zo goed als onmogelijk te maken. Waarom? Wat moeten deze ondernemers nog meer doen?” Boomsma (CDA) vroeg zich vooral af of de plannen wel juridisch houdbaar zijn.

Of dat inderdaad zo is, zal de toekomst uitwijzen. Brunsting liet onlangs al weten naar de rechter te willen stappen ‘als ons onrecht wordt aangedaan’. “Er zijn genoeg drukke straten in gemengde woon-werkgebieden zoals de Weesperstraat en de Overtoom, waar we prima kunnen zitten. Wij vragen om die mogelijkheid open te houden. Voor onze medewerkers en onze klanten.”

