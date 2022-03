Gemeenteraad Landsmeer is klaar met festivals in het Twiske

Welcome to the Future in Het Twiske, juli 2017. Beeld Amaury Miller

Met acht stemmen voor en zes stemmen tegen, schaarde de raad zich achter een motie van GroenLinks. In de motie wordt van het college gevraagd om terug te komen op het voornemen om een vergunning af te geven voor Welcome to the Future. Het festival staat in de agenda voor 23 juli en trekt naar verwachting 25.000 bezoekers naar het Twiske.

In een brief aan de raad had het college laten weten te willen meewerken aan de komst van het evenement. Het college kent de bezwaren tegen de organisatie van festivals in het groengebied, maar voegt eraan toe dat er ook veel liefhebbers van dancefestivals zijn. Bovendien heeft de organisatie in overleg met de gemeente aangegeven dat de veertiende editie ook de laatste zal zijn.

Een meerderheid van de raad wil dat het college op zijn schreden terugkeert. “Als het toch de laatste keer is, kun je er ook meteen mee ophouden,” aldus fractievoorzitter Jacobien van Boeijen van GroenLinks. “Door nu een vergunning af te geven, houd je de deur op een kier voor nieuwe initiatieven. Wat ons betreft gaat de deur dicht.”

Bijdrage aan groenonderhoud

De fracties die tegen de motie stemden, VVD en Lokaal Landsmeer, wezen op de bijdrage van het festival aan het onderhoud van het groengebied. Volgens Heinrich gaat het om een bedrag van 80.000 euro. Volgens GroenLinks kan dit bedrag net zo goed worden gevonden in de bijna 400.000 euro die het afgelopen jaar aan parkeergeld werd ingezameld in het Twiske.

Verantwoordelijk wethouder Erik Heinrich beloofde de uitspraak van de raad mee te nemen naar het college, maar gaf ook aan dat er een ingewikkelde situatie is ontstaan. “De aanvraag voor de vergunning is gedaan. Die moet worden afgehandeld volgens de geldende wet- en regelgeving. Een motie van de raad verandert dat niet. Je kunt de spelregels niet veranderen tijdens de wedstrijd.”

Vergunningen

De organisatoren van Welcome to the Future hebben in totaal drie vergunningen nodig. De evenementenvergunning en de omgevingsvergunning worden door Landsmeer afgegeven, de verplichte natuurtoets wordt door de provincie afgehandeld. Zodra de provincie groen licht heeft gegeven, gaat de gemeente aan de slag.

Of de vergunningen ook daadwerkelijk afkomen is de vraag. In 2020 werd duidelijk dat het festival tussen 2007 en 2019 was gehouden zonder de benodigde omgevingsvergunning. De gemeente ging ervan uit dat het evenement viel onder de noemer dagrecreatie uit het bestemmingsplan, maar dat bleek juridisch geen stand te houden.