Gemeenteraad krijgt alsnog informatie over overnameplan AEB

Beeld ANP

Tot woede van de oppositiepartijen weigerde wethouder Marieke van Doorninck vrijdagavond te vertellen welke voorstel er lag om AEB over te nemen. Ze ontkende ook dat daar afspraken over waren gemaakt.

Zoals Het Parool vrijdag al schreef, stond Beelen in de startblokken om het noodlijdende afval- en energiebedrijf over te nemen. Toen het stadsbestuur dinsdag in meerderheid in plaats daarvan besloot om een samengaan met afvalverwerker HVC te onderzoeken, besloot wethouder van Financiën Udo Kock af te treden. Volgens hem loopt de stad grote financiële risico’s met de keuze voor HVC en het afwijzen van de privatisering.

Maar omdat Van Doorninck daar niet op wilde ingaan, stond de oppositie vrijdagavond in de gemeenteraad met lege handen. Volgens de wethouder kon ze de plannen van Beelen niet zomaar openbaar maken omdat daar bedrijfsgevoelige informatie mee was gemoeid.

Grote problemen

De oppositiepartijen zat het niet lekker. Zo konden ze niet beoordelen welke partner de beste vooruitzichten biedt voor AEB. Het afval- en energiebedrijf is deze zomer in grote problemen gekomen omdat het een groot deel van de afvalovens stil moest leggen en overeind wordt gehouden door de gemeente, de eigenaar van alle AEB-aandelen.

Op initiatief van VVD-fractievoorzitter Marianne Poot komt er nu toch duidelijkheid. Zij heeft ondernemer Wim Beelen gevraagd zijn plannen te presenteren. Hij gaat daar graag op in. Op de afspraken die hij had gemaakt over AEB rust een geheimhoudingsplicht, maar hij heeft niets te verbergen, zegt hij.

In de uitnodiging schrijft Poot dat het gaat om ‘een operationeel plan voor de komende twaalf maanden en een financieringsscenario.’ Beelen, een afvalverwerker en recyclingbedrijf dat al jaren actief is in de Amsterdamse haven wil ook ingaan op ‘alle vragen die er leven rondom risico’s, kosten, duurzaamheid en samenwerkingsmogelijkheden’, schrijft Poot.