Gemeenteraad houdt spoeddebat over Cornelius Haga

Vorige week was naar buiten gekomen dat leerlingen op de islamitische middelbare school zouden worden beïnvloed door bestuurders en medewerkers die in het verleden banden zouden hebben gehad met een terroristische organisatie.



De burgemeester en onderwijswethouder Marjolein Moorman schreven donderdag in een brief aan de raad dat ze het schoolbestuur hebben opgeroepen per direct op te stappen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd, omdat de school alle aantijgingen ontkent.



Het nieuws leidde tot geschokte reacties bij de Amsterdamse partijen. Zo riep de VVD en Forum voor Democratie op de school onmiddellijk te sluiten.



Druk

Dinsdagavond werd een informatiebijeenkomst over de situatie op het Cornelius Haga Lyceum afgelast, omdat er teveel mensen op afkwamen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was er publiek uit heel Nederland gekomen.



