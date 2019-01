Gemeenteraad geeft groen licht voor 24-uursopvang

Er kan geen sprake van zijn dat DT&V de opvang binnenkomt om mensen op te halen.

Dit betekent dat zij ofwel hun juridische procedure kunnen afwachten, ofwel hun vertrek naar het land van herkomst voorbereiden. In de woongroepen slapen zij met twee op een kamer, en koken ze hun eigen maaltijden. Volgens Groot Wassink is hij dicht bij toestemming van staatssecretaris Harbers (Asielzaken) in Den Haag. "De staatssecretaris en ik zijn beide van mening dat het plan dat hier ligt, past binnen de landelijke kaders."



Een woordvoerder van Harbers bevestigt donderdavond de gesprekken met Groot Wassink. Wat de wethouder wil sluit goed aan bij het landelijke programma, zegt hij. De opvangvorm moet uit vijfhonderd bedden gaan bestaan. Driehonderdzestig daarvan horen bij opvangprogramma dat het kabinet in vier gemeenten, waaronder Amsterdam, voert. De rest betaalt Amsterdam uit eigen zak.



Anderhalf jaar

Onder druk van GroenLinks zei Groot Wassink ook dat de gemeente Amsterdam de IND, in het bijzonder de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), in geen geval zal assisteren met de gedwongen uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Na maximaal anderhalf jaar houdt de 24-uursopvang op, daarna is het de bedoeling dat de doelgroep vertrekt als zij geen verblijfsvergunning hebben ontvangen.



Van dat proces belooft Groot Wassink zich afzijdig te houden. "Er kan geen sprake van zijn dat de desbetreffende dienst de opvang binnenkomt om mensen op te halen." Die uitspraak leverde de wethouder kritiek op van de VVD. "Dat is een zaak van de vreemdelingenpolitie, dat kan de wethouder helemaal niet waarmaken", zegt VVD-raadslid Marinane Poot. De wethouder zei dat er in het geval van vrijwillig vertrek wel wordt samengewerkt met DT&V.



Kazerne Willem

Daarnaast benadrukte Groot Wassink de raad dat hij omwonenden van de nieuwe 24-uurslocaties wil betrekken bij de komst van de opvang. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, bleek in het verleden. Groot Wassink bevestigde richting Forum voor Democratie dat brandweerkazerne Willem aan de Van Leijenberghlaan op een lijst staat van locaties waarvan de geschiktheid wordt onderzocht. De verkoopprocedure om het pand van de hand te doen zou inmiddels gestaakt zijn. Er is nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van dit gebouw, zei hij daar wel bij.



Voor 1 juli moet de nieuwe opvang volledig in bedrijf zijn. VVD, Forum voor Democratie, De Partij voor de Ouderen en CDA hebben zich tegen de 24-uursopvang uitgesproken.