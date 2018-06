Gemeenteraad doet oproep voor plannen slavernijmuseum

Die plannen moeten worden ingediend voor 1 oktober om 16.00 uur. Half juli volgt een nadere toelichting op deze oproep tijdens een bijeenkomst. Een beoordelingscommissie zal zich vanaf half oktober over deze plannen buigen.



De raad steunt de benoeming van deze commissie, onder leiding van Kathleen Ferrier, voormalig lid van de Tweede Kamer. In deze commissie zitten onder meer historicus Leo Balai, oud-wethouder Freek Ossel, dichter Gershwin Bonevacia en voormalig directeur Joël Cahen van het Joods Historisch Museum.



Zij zullen het gemeentebestuur in december adviseren, waarna een verkenning van een maand of acht volgt.



Initiatief van PvdA, SP en GroenLinks

"Met deze stap laten wij luid en duidelijk weten dat racisme geen plaats mag hebben in samenleving en dat Amsterdam niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid voor koloniaal verleden," aldus Simion Blom van GroenLinks. Hij diende in 2017 met PvdA en SP een initiatiefvoorstel in voor een slavernijmuseum.



Denk hoopt op een 'echt museum met een eigen gebouw'. Het Museumplein zou een goede plek zijn, aldus Numan Yilmaz.



Wethouder Rutger Groot Wassink wil nog geen toezeggingen doen over plek of vorm. "Het is belangrijk dat we dit als stad en gemeenteraad doen voor de natie in z'n geheel. In die zin is het logisch dat Amsterdam voorop loopt en het museum hier naartoe komt."