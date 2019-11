Gemeenten willen maximum snelheid A10 verlagen naar 80

Knooppunt Nieuwe Meer op de A10 en A4. Beeld ANP

In een gezamenlijke brief zeggen de colleges dat deze maatregel bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en de gezondheid van hun inwoners.

Een recent RIVM-gezondheidsonderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol is voor de colleges aanleiding om opnieuw bij de minister aan de bel te trekken. De hoeveelheid ultrafijnstof kan een kortdurend effect hebben op de gezondheid, blijkt uit dat onderzoek. Het gaat dan om kleine gezondheidsveranderingen die niet tot directe gezondheidsklachten hoeven te leiden.

De colleges vinden hun oproep actueler dan ooit, gezien de landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en het verlagen van de maximumsnelheid.

Raadslid Zeeger Ernsting (GroenLinks) benadrukt dat Amsterdam hier ‘natuurlijk aan moet meedoen’. “Wethouder Sharon Dijksma heeft ook toegezegd dat te doen. Tachtig op de hele ring is al langer de wens van de Amsterdamse coalitie. Is minder vies en veel veiliger.”

De ring A10 vormt een belangrijke Rijksweg in de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Amsterdam. Op dit moment is de maximumsnelheid op de ring A10 West, tussen het knooppunt De Nieuwe Meer en de aansluiting Westpoort, al 80 kilometer per uur.