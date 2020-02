Gemeenten willen Diemerscheg omtoveren naar populair oord

Ambitieuze plannen moeten van de onbekende en onbeminde Diemerscheg een populaire bestemming maken voor rustzoekers en recreanten.

Amsterdam gaat samen met Diemen, Weesp en Gooise Meren de zogeheten Diemerscheg aanpakken, de groene long tussen de vier gemeenten. Ook Staatsbosbeheer is betrokken bij de plannen die van het gebied een populaire bestemming moeten maken voor rustzoekers, natuurliefhebbers en recreanten.

Dat is een forse ambitie, want de Diemerscheg staat nu vooral bekend als versnipperd en weinig aantrekkelijk. “Het is een mooi gebied dat maar weinig mensen kennen,” zei projectleider Marja van Nieuwkoop woensdagavond tijdens de presentatie van de plannen over dit lelijke eendje onder de Amsterdamse scheggen.

Daar moet verandering in komen, onder meer door de aanleg van een kwalitatief goed verzorgd netwerk voor wandelaars en fietsers met hier en daar een theetuin of een molen. Het rondje Diemerscheg, een tocht van twintig kilometer, moet voor de inwoners van de vier gemeenten een begrip worden.

Het klimaat

De Diemerscheg wordt doorsneden door het Amsterdam-Rijnkanaal, twee snelwegen en een spoorbaan. In de plannen worden deze zware infrastructurele werken gezien als kans. Landschapsarchitect Paul van Hoek sprak over de kunstwerken als kathedralen. Het lawaai van auto’s en treinen is onderdeel van een geluidslandschap.

Het klimaat wordt hét thema in de nieuwe scheg. De centrale in Diemen kan een energiepark worden met informatie over de transitie van gas en kolen naar nieuwe energiebronnen, met als praktijkvoorbeelden dichtbij een haag van windmolens langs het kanaal en heel veel zonnepanelen op de taluds van de snelwegen.

Ingrijpend is het plan voor de omvorming van het Diemerbos tot een nat klimaatbos. Door het waterpeil te verhogen kan worden voorkomen dat de veengrond verbrandt. Dat betekent wel dat er nieuwe boomsoorten moeten worden geplant die tegen natte voeten kunnen, zoals de els, de berk, de wilg en de populier.

Slimme combinaties

In het bos moeten ook recreatieve voorzieningen komen, zoals een boardwalk boven het water. Van Hoek: “We zijn op zoek naar slimme combinaties van natuur en recreatie. De deelnemende gemeenten hebben afgesproken om dit gebied niet te verstedelijken. Woningen worden in de stad gebouwd, om de scheggen groen te houden.”

Bij recreatie wordt niet aan grootschalige evenementen gedacht. Staatsbosbeheer heeft het een jaar geprobeerd in het Diemerbos, maar die vier festivaldagen veroorzaakten een bodemdaling van gemiddeld anderhalve centimeter, en op sommige plekken wel twintig centimeter. Sindsdien zijn er geen dansfestivals meer.