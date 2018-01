Gemeenten rond Schiphol twijfelen aan milieurapport

Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder de 31 gemeenten die allen in de Omgevingsraad Schiphol zitten. Daarvan wilden 11 gemeenten niet meewerken aan het onderzoek van de NOS, zien 12 gemeenten geen beren op de weg en hebben 8 gemeenten zo hun twijfels.



In september vorig jaar presenteerde Schiphol cijfers waaruit zou blijken dat het aantal mensen dat last heeft van vliegtuiglawaai veel lager ligt dan altijd werd gedacht. Maar de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma riep de luchthaven op het matje: de rekensommen zouden niet voldoen aan de Europese regels.



Geluidsoverlast

De gemeente Uithoorn hoort bij de acht gemeenten die het vertrouwen in de luchthaven hebben verloren. Wethouder Hans Bouma: "Zolang wij niet merken dat de geluidsoverlast minder wordt, hebben wij geen vertrouwen in berekeningen die de indruk wekken dat het reuze meevalt met de overlast."



Rondom de MER rommelt het al langer. Voor de toekomstige groei van de luchthaven geldt de milieueffectrapportage als een vereiste. In 2016 gaf een onafhankelijke commissie aan dat de berekeningen over moesten. Vervolgens gaf Dijksma in 2017 aan dat het nieuwe onderzoek wederom niet klopte en men opnieuw kon beginnen.



Veel te traag

Op verzoek van Dijksma moet de hele MER dus over, wat betekent dat er niet op tijd een besluit kan worden genomen over de groei van Schiphol na 2020. De luchtvaartsector, met KLM voorop, waarschuwt al jaren voor de 'veel te trage besluitvorming'. De nieuwe berekeningen komen pas over enkele maanden.



