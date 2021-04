Gemeenten bij Zuidoost vrezen ‘omsingeling’ door windmolens: ‘Hier wonen ook mensen’

Maarten Vlijmincx (r), Ad Grool (m) en Jaap Wolff (l) zijn tegen de windmolenplannen rond Zuidoost. Beeld Jean-Pierre Jans

In Gein 3, een van de dorpse laagbouwbuurtjes van Zuidoost aan de Gaasperplas, zou een windturbine meteen in het oog vallen. “Als je hier staat, zou je hem al zien,” wijst Maarten Vlijmincx zodra hij zijn voordeur achter zich dicht heeft getrokken. En dan ligt zijn huis nog midden in de buurt. “Tot de eerste woningen zit er maar 350 meter tussen.”

In het groen bij drinkwaterzuivering Weesperkarspel aan de Gaasperplas houdt het stadsbestuur twee windturbines voor mogelijk. In Gein 3 wordt gevreesd voor overlast en, door verstoorde slaap, risico’s voor de gezondheid. “Wij krijgen het lawaai, het uitzicht en misschien de slagschaduw,” zegt Vlijmincx.

Protestwandeling

Voor zaterdag heeft hij met andere tegenstanders van de windmolenplannen in Zuidoost een protestwandeling gepland. In een demonstratieve optocht lopen ze langs de ‘zoekgebieden’, de plekken waar het stadsbestuur gaat zoeken naar locaties voor windenergie. Zo hopen ze meer Bijlmerbewoners te alarmeren. In Zuidoost bleef het tot dusver stil, zelfs toen op IJburg en in Noord al luidkeels werd geprotesteerd tegen de mogelijke komst van windturbines.

In Driemond, aan de andere kant van het zoekgebied Weesperkarspel, wordt de windmolendiscussie met argusogen gevolgd. “We vrezen dat een keuze voor dit gebied voor het stadsbestuur de weg van de minste weerstand is,” zegt Mathijs Petri. “Op de kaart zie je groen en dan denk je: daar kunnen wel wat windmolens. Maar hier wonen ook mensen.”

Gemeenten zoeken randen op

Vanuit Driemond en Gein komt de gevoelde windmolendreiging uit meerdere hoeken. Net over de gemeentegrens met Amsterdam heeft de gemeente De Ronde Venen het groen van het Geingebied bestempeld als geschikt voor windturbines. Vanuit Driemond bekeken komen daar de zoekgebieden in het Diemerbos en de Diemerscheg nog bij. Daar kijken zowel Amsterdam als Diemen op hun eigen grondgebied uit naar locaties voor windmolens.

Petri vreest dat zijn dorp straks wordt ‘omsingeld’ door windturbines. “Uit welke richting de wind ook waait, we zitten straks altijd met overlast.”

“Alle gemeenten kiezen voor zoekgebieden zo ver mogelijk van hun centrum. Dat is de pech van Driemond, dat het in de periferie van drie gemeenten ligt.” Nog een geluk voor Driemond dat het naburige Weesp zijn windmolenplannen op een laag pitje heeft gezet. Petri: “Een geluk bij een ongeluk.”

Aan de westkant van Zuidoost speelt dezelfde opeenstapeling van windmolenplannen. Ook daar sluiten de Amsterdamse zoekgebieden naadloos aan bij de plekken die De Ronde Venen en de gemeente Ouder-Amstel geschikt achten voor windenergie. Vooral als je Amsterdam binnenrijdt over de A2 zou het aantal windmolens een stuk hoger kunnen oplopen dan die ene, lagere windturbine die er al staat bij de Ouderkerkerplas.

Versluierde informatie

Jaap Wolff woont hier in een woonark bij het Abcoudermeer. Een extra windmolen op Amsterdams grondgebied bij knooppunt Holen­drecht zou hem al een doorn in het oog zijn door de impact op het groen van recreatiegebied De Hoge Dijk. Hij vreest dat dat de gemeenten langs de A2 allemaal een duit in het zakje doen, waardoor de overlast zich opstapelt.

Dat vanuit Zuidoost tot dusver weinig protest is geweest, wijt hij aan de gebrekkige informatie van de gemeente. “Alles was in het Nederlands, terwijl je daarmee in Zuidoost niet iedereen bereikt.” Dat zoekgebieden waren vernoemd naar Weesperkarspel of bedrijventerrein Amstel III werkte versluierend, vindt hij. “Dan denkt Zuidoost: gelukkig, ze komen niet hier.”

De Ronde Venen leek vorig jaar nog een streep te zetten door de mogelijkheid van windmolens in het Geingebied net buiten Zuidoost. Na hoogoplopende protesten en veel media-aandacht keerde de gemeenteraad zich ertegen in een motie en de wethouder legde zich daarbij neer. Maar vorige maand bleek opeens uit ambtelijke stukken dat de gemeente het Geingebied wel degelijk geschikt vindt voor windenergie.

Stelling van Amsterdam

Pas binnenkort besluit De Ronde Venen definitief over de zoekgebieden. Een woordvoerder zegt dat de belofte om geen windturbines te bouwen in het Geingebied nog altijd staat voor zover het gaat om de Stelling van Amsterdam, Unesco-werelderfgoed. Daar is zonne-energie een optie. Buiten het werelderfgoed wil de gemeente niet uitsluiten dat er windturbines komen parallel aan infrastructuur die toch al lijnen trekt door het landschap, zoals de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het stelt actiegroep Stop Windturbines Geingebied allerminst gerust. “Als we niet oppassen worden Abcoude en het Geingebied één groot windmolenpark,” zegt Arthur Koks van de stichting.