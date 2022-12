‘Gemeentemens’ Michel Kanters (1953-2022) was de meester van het geitenpaadje

Topambtenaar Michel Kanters moest weinig hebben van dikke beleidsplannen: 'We gaan er gewoon op af, zei hij dan.' Beeld Roos Trommelen

Michel Kanters was een topambtenaar met een hekel aan stropdassen. Ruim twintig jaar werkte hij voor de gemeente Amsterdam, onder meer als directeur Dienst Maatwerk en directeur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, maar van bureaucratie hield hij niet. Een van zijn – door collega's vaak herhaalde – citaten, als regelgeving weer eens in de weg zat: “Het zijn toch onze eigen regels? Die passen we dus gewoon aan.”

Vorige week dinsdag overleed hij, volkomen onverwacht, 69 jaar oud. “Een ongelofelijke schok,” noemt oud-wethouder Lodewijk Asscher dat. “Michel was een hele geëngageerde, betrokken, vrolijke, bijna speelse man. Totaal antihiërarchisch en antibureaucratisch, en in die zin het beste dat de Amsterdamse ambtenarij kan voortbrengen.”

Een markante man, met een grote bos haar ook, vol humor en zeer geliefd bij zijn medewerkers. Een bourgondiër in Amsterdam. Niet zelden eindigde een werkdag in Café de Sluyswacht.

Asscher: “Hij wist de beste mensen aan te trekken en te enthousiasmeren. Hij had een broertje dood aan het gezeur en geregel, en aan ‘ja maar’-zeggers en ‘kan niet’-zeggers. Daarmee was hij van grote betekenis voor de stad.”

Ongekende impact

Kanters werd in 1953 geboren in Zutphen. Na een studie niet-westerse sociologie aan de Radboud Universiteit werkte hij enkele jaren als directeur Sociale Zaken bij de gemeente Nijmegen, waarna hij overstapte naar de gemeente Amsterdam. Daar gaf hij sturing aan de grote maatschappelijke vraagstukken. Zijn passie lag bij jongeren, bij de kwetsbare groepen.

“Hij was echt begaan met de stad en een belangrijk sleutelfiguur,” zegt oud-stadsdeelbestuurder Ahmed Marcouch. “Hij heeft mensen hoop gegeven, geïnspireerd en kansen geboden. Zijn impact was ongekend, zoals je dat niet heel vaak ziet.”

Van dikke beleidsplannen moest hij weinig hebben. Collega André Herbrink: “We gaan er gewoon op af, zei hij dan. We gaan de school gewoon in, kijken of die jongeren wel in het lokaal zitten. En zitten ze er niet, dan halen we ze gewoon thuis op. Dat was Michel. Hij was bij wijze van spreken een activistische ambtenaar.”

Collega Ron Zandvliet: “Hij was ook de meester van het geitenpaadje. Hij wist perfect hoe je de geijkte paden af kon snijden.”

Anderhalf jaar geleden ging Kanters met pensioen, maar hij bleef onbezoldigd rondlopen op de Stopera. Ook was hij betrokken bij het opknappen van zeventig scholen op Curaçao, op verzoek van het ministerie.

Apetrots

Dinsdagochtend vorige week nam Kanters afscheid van zijn vrouw Heleen en ging hij naar de sportschool – de bourgondiër wilde toch fit blijven. Daar kreeg hij een fataal hartinfarct.

Kanters laat drie dochters na, waarop hij apetrots was – en niet alleen omdat ze alle drie erg goed kunnen voetballen. Herbrink: “Daar liep hij enorm mee te pronken.”

Maandagmiddag is afscheid genomen van Kanters in Herdenkingspark Westgaarde. “Een transfer naar een ministerie overwoog hij nooit,” sprak wethouder Marjolein Moorman. “Hij was een echt gemeentemens. Dicht bij de mensen waar hij het voor deed.”