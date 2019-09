Gemeentekantoor bezet uit protest tegen bebouwing Lutkemeerpolder

Protesten in gemeentehuis Weesperstraat. Beeld Bart van Zoelen

Ongeveer 25 klimaatactivisten waren maandagmiddag het gemeentekantoor aan de Weesperstraat binnengestormd. Daar zit het Projectmanagementbureau (PMB) van de gemeente, de afdeling die verantwoordelijk is voor bouwprojecten, inclusief de ontwikkeling van de polder even buiten Osdorp.

Met de bezetting protesteerden de activisten tegen de plannen om de Lutkemeerpolder vol te bouwen met onder meer distributiecentra. Eerder hadden de activisten ook al groentetuinen aangelegd in een deel van de polder die ze al sinds het voorjaar bezet hielden. Dit gedeelte van de polder werd deze maand ontruimd door de politie.

De klimaatactivisten hadden bij de toegangsbalie van de gemeente posters opgehangen en informatiepanelen neergezet. Samen zorgde dit voor een ‘tentoonstelling’ waarin zij ambtenaren lieten zien hoe zij willen dat de Lutkemeerpolder wordt ingericht. Snijbloemen en pompoenen werden als voorbeelden meegenomen.

De bezetters hadden de hoop hun alternatieve plannen te presenteren aan de verantwoordelijke ambtenaar van het PMB. Dat ging niet door, omdat hij naar een klant was, kregen ze te horen.

Laurens Ivens

De bouwplannen vallen officieel onder GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck, maar de actievoerders richten zich nu tot wethouder Laurens Ivens (SP). Dat doen ze omdat ze niet de hele tijd dezelfde GroenLinkswethouder op de korrel willen nemen, zegt bezetter Kees Hudig. “Ivens heeft zulke prachtige verhalen over stadslandbouw en voeding.”

Ivens was zelf niet aanwezig, maar laat in een reactie weten dat hij de Lutkemeerpolder liever overlaat aan Van Doorninck.

Volgens plannen die de gemeente al tien jaar geleden heeft ingezet, moet de Lutkemeerpolder wijken voor de aanleg van een bedrijventerrein. Maar groen opofferen aan de stad is niet meer van deze tijd, vinden klimaatactivisten. Zij vinden dat de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam moet worden vrijgehouden voor stadslandbouw, als alternatief voor voedselstromen die van heinde en verre worden aangevoerd.

De activisten stellen zich een combinatie voor van tuinderijen, voedselbossen en zelfoogsttuinen. De gewassen zouden voor tenminste 80 procent naar Amsterdammers moeten gaan. Ook denken ze aan een streekwinkel voor de ter plekke geoogste producten. Verder zien ze mogelijkheden voor recreatie en tientallen banen voor Amsterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Fruit voor 1750 Amsterdamse huishoudens

De akkers van de Lutkemeerpolder zijn bij lange na niet genoeg om heel Amsterdam te voeden, dat weten de activisten ook wel. In hun alternatieve plan rekenen ze voor dat de 43 hectare van de Lutkemeer genoeg zijn om 800 Amsterdamse huishoudens elke week een groentepakket te bezorgen. Er kan genoeg fruit worden geteeld voor 1750 huishoudens en genoeg aardappelen voor 350 huishoudens. Ook kan er 12 ton gerst worden geproduceerd voor de vele Amsterdamse minibrouwerijen.

De tijd dringt, volgens Alies Fernhout, ook een van de bezetters. Maandag zijn de bouwers volgens haar begonnen met het uitrijden van zand over de poldergrond nadat eerder sloten zijn gedempt en bruggen zijn aangelegd voor bouwmaterieel.

De klimaatactivisten maken zich op voor een grote protestactie op 12 oktober. Ze roepen op om scheppen, laarzen en knoflook mee te nemen. Nee, niet omdat ze de projectontwikkelaars aanzien voor bloeddorstige types, zegt Fernhout. “Knoflook is het enige gewas dat we zo laat in het jaar nog kunnen planten.”