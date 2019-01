Gemeentebordeel My Red Light wil weg van de Wallen

In de raambordelen in de oude binnenstad wordt het werk steeds moeilijker. Dat zeggen bestuursleden van de stichting My Red Light, die is opgezet om sekswerkers zelf regie te geven over hun beroep.



Het bordeel opende in mei 2017 in vier panden met veertien ramen op de Oudezijds Achterburgwal en Boomsteeg, vastgoed dat daarvoor in gemeentehanden was. Dagelijks huren ongeveer 18 sekswerkers een raam in My Red Light.



In de praktijk blijkt het ingewikkeld een raambordeel te runnen en tegelijkertijd volledig aan de regels te voldoen.