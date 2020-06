Gemeentebestuur komt in opstand tegen huurplannen minister

Amsterdam komt in opstand tegen de huurplannen van minister Kajsa Ollongren. Het gemeentebestuur had gehoopt dat ze een einde zou maken aan de enorme huurstijgingen, maar haar maatregelen stellen teleur.

Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft een uitgebreide brief gestuurd aan de Tweede Kamer, die donderdag debatteert over onder meer de huurplannen van het kabinet. Die gaan lang niet ver genoeg, zegt wethouder Laurens Ivens in een toelichting. “Hier hebben starters op de woningmarkt helemaal niets aan.”

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft een pakket maatregelen gepresenteerd dat moet zorgen voor een betaalbare woningmarkt. Onderdeel hiervan is een maximale huurstijging in de vrije sector van 2,5 procent plus de inflatie. In 2019 bedroeg de inflatie 2,6 procent, dit betekent dat de huren maximaal 5,1 procent mogen stijgen.

“Bizar hoog,” zegt Ivens. Hij krijgt steun van Wisso Wissing, voorzitter van de Federatie Huurders Commerciële Sector. “Deze verhoging is een cadeautje voor de verhuurders. Het is de afgelopen jaren enorm uit de hand gelopen met de huurstijgingen en daar verandert dit niets aan.”

Gemiddeld 1397 euro per maand

Amsterdammers die in de vrije sector huren, dus niet sociaal bij een corporatie, betalen gemiddeld 1286 euro per maand. In zes jaar tijd zijn de huren bijna verdubbeld. Opvallend is dat Amsterdammers die onlangs een huurwoning hebben betrokken, gemiddeld 1397 euro per maand betalen; ruim honderd euro meer dan mensen die al langer in hun huurwoning zitten. Dit betekent dat verhuurders een flinke verhoging doorvoeren als nieuwe huurders in hun huis trekken. Dat mag en ook in de voorstellen van Ollongren wordt daar niets aan gedaan, tot frustratie van het Amsterdamse gemeentebestuur.

Rob van Gijzel, oud-burgemeester van Eindhoven, had als voorzitter van een adviescommissie voorgesteld om een noodknop in te voeren, die een limiet stelt aan de huurstijgingen bij een nieuw contract. Zo zouden meer huurwoningen beschikbaar blijven voor middeninkomens. Het kabinet neemt dit niet over. “Dat verwondert mij,” zegt Ivens. “De verpleger en onderwijzer maken geen enkele kans op een huurhuis in de stad.”

‘Verstandige maatregelen’

Verhuurders zijn juist erg tevreden met de voorstellen van Ollongren. “Verstandige maatregelen,” zegt Frank van Blokland, voorzitter van IVBN, belangenbehartiger van de institutionele beleggers die geld hebben geïnvesteerd in huurhuizen. “Natuurlijk is het niet leuk dat de overheid regels oplegt, maar voor verhuurders is er weinig noodzaak om meer te vragen dan het maximum van 2,5 procent plus inflatie.” Van Blokland is vooral blij dat de noodknop achterwege blijft. “Amsterdam heeft er, met alle nadruk op sociale huisvesting, zelf voor gezorgd dat er weinig huizen zijn voor de middeninkomens.”

Hala Naoum Néhmé, raadslid van oppositiepartij VVD, vindt dat het college moet stoppen met ‘wenen en klagen’ over het kabinetsbeleid. “Ik zit simpel in de wedstrijd: het voorstel van het kabinet zorgt ervoor dat verhuurders en huurders weten waar ze aan toe zijn. En die voorspelbaarheid zorgt ervoor dat beleggers blijven investeren in woningbouw in Amsterdam. En dat is hard nodig.”

Amsterdam heeft zelf al eerder met vertegenwoordigers van huiseigenaren als IVBN en Vastgoedbelang een limiet afgesproken van inflatie plus één procent. Dat zijn vrijwillige afspraken, de wet die Ollongren zal indienen is van een hogere orde.