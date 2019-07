Gemeentebeleid om toeristen te spreiden faalt

Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro op basis van cijfers van het CBS.

De toename is opvallend omdat Amsterdam met de verhoging van de toeristenbelasting op 1 januari juist hoopte bezoekers naar andere plekken te bewegen.

Maar de Amsterdamse hotels zitten voller dan ooit. Het aantal toeristen dat tenminste een nacht in een hotel sliep, is in de eerste vier maanden jaar 12,5 procent gestegen. “Het viel me op omdat ik het niet verwacht had,” zegt analist Sonny Duijn. “Dat het zou zijn gestegen dacht ik al, maar zo veel is uitzonderlijk.”

Andere steden

Terwijl Amsterdam juist wil dat meer buitenlandse bezoekers buiten de stad overnachten, daalden in Rotterdam -9 procent), Den Haag (-8 procent) juist het aantal overnachtingen, terwijl die in Utrecht nagenoeg gelijk bleven. Dat is opvallend omdat juist in die drie steden het aantal bedden flink is gestegen met de komst van nieuwe hotels. Wel sliepen er ook veel meer mensen in hotels op en om Schiphol.

Of de groei in Amsterdam deze zomer doorzet, is onwaarschijnlijk - de bijna 35.000 kamers in ruim 500 Amsterdamse hotels zitten simpelweg vol vanwege het hoogseizoen. Maar de komende jaren is de weg vrij voor een verdere forse toename. Er zitten nog ruim 40 ‘oude’ hotelplannen in de pijplijn die de stad nog eens zo’n 8000 nieuwe kamers opleveren.

Trend

ABN sluit niet uit dat , als de huidige trend aanhoudt, er in het hele jaar in Amsterdam 9,5 miljoen toeristen 18,8 miljoen overnachtingen zullen meemaken in hoofdstedelijke hotels. Dat ligt fors hoger dan de prognose van de gemeente, die voor dit jaar uitgaat van 17,4 miljoen hotelnachten.

“Ik verwacht dat de toename over het hele jaar wat minder groot zal zijn, maar wel beduidend hoger dan was verwacht,” zegt Duijn. Vorig jaar waren er 16,8 miljoen overnachtingen, ook al 7 procent meer dan het jaar er voor.

De cijfers vertellen maar een deel van het verhaal omdat het bezoek aan Airbnb-adressen veel minder goed wordt gemeten - alleen op basis van cijfers die het bedrijf zelf beschikbaar stelt. Onlangs berekende vastgoedadviseur Colliers dat de stad vorig jaar bijna 2 miljoen Airbnbovernachtingen telde, circa 12 procent van het aantal hotelovernachtingen.

Van de voorspelde dip van het Chinese bezoek is niets terecht gekomen. Het aantal Chinese overnachtingen steeg een derde, ook door de komst van hotels die zich speciaal op Chinese groepsreizen richten. Het aantal Britten dat begin dit jaar Amsterdam aandeed nam 18 procent toe en er waren 13 procent meer Amerikanen.

