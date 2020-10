Gemeentebegroting 2021: lasten omhoog, weinig ruimte voor extra’s

Dierentuin Artis krijgt 15 miljoen euro om het Aquariumgebouw uit 1881 te restaureren. Beeld ANP

Wethouder Financiën Victor Everhardt (D66) heeft vandaag de begroting voor 2021 gepresenteerd. De impact van de coronacrisis op de stadsfinanciën is enorm. Amsterdam profiteerde jarenlang van gigantische winsten uit de bezoekerseconomie, maar die inkomsten zijn door de pandemie in 2020 grotendeels verdampt. Zo komt van de verwachte 200 miljoen euro uit toeristenbelasting dit jaar maar 50 miljoen euro binnen. De daling in de parkeer­inkomsten valt mee, maar alsnog staat er onder de streep een tekort van 198 miljoen euro. Dat gat wordt gedicht vanuit de algemene reserve.

Veel van de maatregelen om de gevolgen van corona financieel te compenseren zijn dit najaar al genomen in een herstelakkoord van coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Hierin staat onder meer een fors hogere onroerendezaakbelasting genoemd. Everhardt kondigt nu ook een flinke verhoging van de afvalstoffenheffing aan. “De afspraak was om deze heffing kostendekkend te maken – dat was de afgelopen jaren niet het geval – en dat besluit zetten we door.”

Herstel toerisme

Wethouders zijn met een stofkam door hun portefeuille gegaan om een bedrag te bezuinigen dat op termijn oploopt tot 50 miljoen euro. Daar zijn onder meer armoederegelingen, de OBA en ambtenaren de dupe van. Ook worden her en der ­reserves aangesproken.

Zo gebruikt Everhardt de rente­risicobuffer (10 miljoen euro) en wordt een oud potje voor de Wallenaanpak (3,5 miljoen euro) opgebruikt. Daarnaast wordt de ­komende jaren voor 10 miljoen euro aan commercieel vastgoed verkocht, iets waar de huidige coalitie juist een einde aan wilde maken.

Opvallend is dat Everhardt er rekening mee houdt dat het toerisme in 2021 weer flink gaat groeien. Hij rekent op 120 miljoen euro inkomsten uit toeristenbelasting – meer dan een verdubbeling ten opzichte van dit jaar – maar ziet nu nog geen aanwijzingen voor spoedig herstel van de bezoekerseconomie. “We zitten nog niet in de herstelfase. We gaan hard aan het werk om congresbezoekers en een ander type toeristen aan te trekken dan deze zomer, maar zullen volgend jaar extra moeten bijsturen als we de verwachtingen niet halen.”

Everhardt hamert erop dat Amsterdam tijdens deze crisis niet stopt met geplande investeringen in zaken als nieuwe schoolgebouwen of sportfaciliteiten en verduurzaming. Om extra dingen te doen is daarentegen nauwelijks geld. Handhaving krijgt er 11 miljoen euro bij, het door corona noodlijdende theater Carré kan rekenen op 3 miljoen euro en dierentuin Artis krijgt 15 miljoen euro om het Aquariumgebouw uit 1881 te restaureren.