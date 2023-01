Gemeenteambtenaren legden werk neer: ‘We doen het smerigste werk van de stad’

Ron Pruimers (links) en Ruud van Wageningen. Beeld Jennifer Gijrath

Het vuilnis dat Amsterdammers naast de ondergrondse afvalcontainers laten slingeren, dat ruimen Ron Pruimers (62) en Ruud van Wageningen (63) op. “We doen het smerigste werk van de stad,” zegt Pruimers. “Maar we worden er niet voor gecompenseerd.”

De twee staan maandagochtend naast hun busje op het Jonas Daniël Meijerplein, op een steenworp afstand van de Stopera. Om hen heen: vuilniswagens, veegmachines en, iets verderop, tientallen gemeenteambtenaren.

Amsterdammers merkten maandag misschien dat het grof vuil wat langer op straat bleef staan dan normaal, of dat de containers voor restafval, papier, glas en textiel later geleegd werden. Mensen die werken voor de Amsterdamse stadsreiniging, buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en medewerkers van gemeentekantoren onderbraken maandag hun werk van negen tot twaalf om een betere cao af te dwingen, met een loonsverhoging van 12 procent.

Meten met twee maten

“Met de inflatie is het al helemaal te gek voor woorden,” zegt Van Wageningen, ingepakt in een rode muts en sjaal van vakbond FNV. Naast 12 procent meer loon voor dit jaar eisen de vakbonden automatische prijscompensatie voor 2024. Gemeenten boden voor dit jaar een loonsverhoging van 5 procent en voor 2024 een verhoging van 3 procent.

“Het is meten met twee maten,” vindt Jan Evers, die werkzaam is voor stadsdeel Nieuw-West. “Aan de ene kant geeft de gemeente veel geld uit aan het inhuren van externe krachten. Maar de eigen werknemers krijgen geen betere cao.” Zijn collega, die niet met haar naam in de krant wilt, maakt zich zorgen. “Normaal ben ik niet zo van het actievoeren,” zegt ze. “Maar het gaat niet alleen over dit jaar. De kloof die zal ontstaan doordat mensen financieel niet uitkomen, zal blijven bestaan. Dat moeten we voorkomen.”

Respectloos

Niet alleen in Amsterdam wordt actiegevoerd. In Almere legden medewerkers van de reinigingsdienst vorige week voor twee dagen het werk neer en in Utrecht staken vuilnismensen de hele week. “Vuilnismensen staan helemaal onderaan de maatschappelijke ladder,” zegt Giorgio (32), werkzaam in Zuidoost. “We zijn zo belangrijk voor de stad, dat hebben mensen helemaal niet door.”

Giorgio (midden): “We zijn zo belangrijk voor de stad, dat hebben mensen helemaal niet door.” Beeld Jennifer Gijrath

Op veel plekken worden hij en zijn collega’s respectloos behandeld, zegt hij. “Alles komt neer op een gebrek aan waardering.” Een paar vuilnismedewerkers, ze willen niet met hun namen in de krant, zijn het daarmee eens. “Ze moeten ons waarderen,” zegt er een. “Wij werken voor Amsterdam, niet voor onszelf. Betaal ons daar naar.”

En als die loonsverhoging niet komt? “Dan gaan we langer staken,” zegt boa Anita Meijer. De werkonderbreking in Amsterdam is een soort dreigement, legt ze uit. “Ik hoop natuurlijk dat het niet nodig is, de onderhandelingen duren nu al zo lang. Maar als we langer wegblijven, zal worden ingezien hoe belangrijk ons werk is.”

Wethouder Hester van Buren (Personeel) zei vorige week in Het Parool begrip te hebben voor personeelsleden die opkomen voor een ‘goede beloning’. Wel wees ze erop dat dit financiële consequenties heeft voor Amsterdam.

Staking van medewerkers van de gemeente Amsterdam. Beeld Jennifer Gijrath

