Gemeenteambtenaren krijgen eenmalige inflatievergoeding

Ambtenaren met een lager salaris krijgen een hogere vergoeding. Beeld Daphne Lucker

Dat maakte wethouder Hester van Buren (Personeel en organisatie) vrijdag aan de gemeenteraad bekend. De compensatie is een afspraak tussen werkgevers en vakbonden. Van de vuilnisdienst en de boa’s op straat tot de directies in de Stopera: (bijna) alle werknemers krijgen in december de eenmalige compensatie.

Het gaat om ambtenaren die per 1 december 2022 in dienst zijn. Medewerkers die tot en met schaal 8 verdienen krijgen 750 euro, vanaf schaal 9 en hoger krijgen ze 375 euro. Ambtenaren met een lager salaris krijgen dus een hogere vergoeding dan collega’s in de hogere schalen.

Het bedrag is bruto en naar rato van het aantal uren dat een medewerker werkt. De afspraak geldt niet voor stagiairs, werkervaringsplaatsen, zzp’ers en gedetacheerden vanuit andere bedrijven. Daarentegen hebben uitzendkrachten wel recht op de eenmalige uitkering.

De onvoorziene eenmalige vergoeding kost de gemeente 11,2 miljoen euro.

De gemeente Amsterdam is niet de enige werkgever die zijn personeel een vergoeding geeft voor de hogere prijzen. Steeds meer bedrijven keren een inflatiebonus uit. Zo kregen onder meer medewerkers van de publieke omroep 750 euro en het GVB-personeel 900 euro bruto.