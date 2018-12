Gemeente zoekt zeker 20 plekken voor 24-uursopvang

Meer dan 20 panden zijn nodig om hen groepsgewijs te huisvesten. Dat staat in het uitvoeringsplan dat verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink woensdag naar de gemeenteraad stuurt.



Per 1 juli 2019 moet de nieuwe opvang in bedrijf zijn, uiteindelijk wil de wethouder 500 immigranten opvang kunnen bieden. Wat hem betreft mag de doelgroep maximaal anderhalf jaar gebruik maken van de nieuwe voorziening. De wethouder denkt maximaal 23 panden nodig te hebben.



Kleine locaties

In eerste instantie zullen ongeveer 500 immigranten die nu om wat voor reden dan ook geen legale status hebben, opgevangen worden in kleine locaties verspreid over de stad. In groepswoningen van maximaal 80 personen, krijgen zij een kamer die ze moeten delen met een lotgenoot. Ook de keukens en het sanitair wordt gedeeld.



Per locatie wordt een soort conciërge aangesteld die de boel een beetje in de gaten houdt en de bewoners begeleidt. Koken en schoonmaken doen de bewoners zelf. Kwetsbare immigranten zullen kleinschaliger opvang krijgen.



Tijdens de opvang wordt samen met de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heel precies uitgezocht of de immigrant in kwestie nog kans op een verblijfsvergunning heeft. Zo niet, dan zal de terugkeer naar het land van herkomst worden voorbereid.



Nachtopvang

Groot Wassink gaat ervan uit dat de landelijke proef met de opvang van uitgeprocedeerden en zijn Amsterdamse project in elkaar op zullen gaan. Dit is belangrijk, want dan zal Den Haag ook een groot deel van de kosten gaan dragen.



De huidige bed-, bad- en broodopvang betaalt Amsterdam uit eigen zak. HVO Querido en het Leger des Heils geven deze opvang momenteel vorm, namens de gemeente. Momenteel maken ongeveer 450 mensen gebruik van deze nachtopvang.



Lees ook: Hoe groot is de doorbraak over opvang van illegalen?