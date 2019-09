Gemeente ziet wetsvoorstel uitrol 5G-internet niet zitten

Bij de Johan Cruijff Arena doet telecomprovider KPN testen met een bepaalde 5G-techniek. Beeld ANP

Naar schatting moeten voor de uitrol van 5G, dat moet leiden tot sneller en betrouwbaarder internet, tienduizend extra zenders in de stad komen. En hoewel er nog geen bewijs lijkt te zijn dat elektromagnetische straling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, leidt dit wel tot toenemende maatschappelijke onrust, schrijft wethouder Touria Meliani (Digitale Stad) in een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Ook zal het ophangen van de zenders van negatieve invloed zijn op het straatbeeld.

De wethouder maakt zich zorgen over de kosten die de verplichte medewerking aan het opzetten van het 5G-netwerk met zich meebrengen. Die zijn ‘zeer gedeeltelijk’ te verhalen op de markt, terwijl het Rijk gemeenten niet tegemoet lijkt te komen.

Aanpassingen in het wetsvoorstel moeten het belang van de gemeenten beter waarborgen, stelt Meliani. Dat zou nu niet voldoende gebeuren, mede doordat de Europese richtlijn ‘een op een’ wordt gevolgd, ‘wat sowieso niet nodig is’, aldus de wethouder.

Gezondheidsrisico’s

Meliani pleit ervoor om duidelijk vast te leggen wie welke risico’s draagt en wil dat gemeenten voldoende instrumenten hebben om het laatste woord te houden over het beheer en de inrichting van de publieke ruimte. Ook stelt ze voor dat duidelijk wordt hoe moet worden omgegaan met de toenemende zorgen over gezondheidsrisico’s die de uitrol van het netwerk met zich meebrengt.

De wethouder wil dat dit alles wordt vastgelegd in een nieuw convenant. Volgens Meliani zijn gesprekken over het beleid rondom 5G, die met allerlei betrokkenen in oktober en november gepland zijn, ideaal om de eventuele aanpassingen te bespreken.