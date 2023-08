Gemeente ziet geen mogelijkheid reclame voor vlees in Amsterdam te verbieden

Beeld Peter Hilz/ANP

GroenLinksraadslid Imane Nadif opperde vorig jaar een verbod op vleesreclamesin de gemeente Amsterdam in te stellen. Niet helemaal een eigen idee, gaf ze toe, want in Haarlem was toen net een motie aangenomen om een verbod op reclames voor vlees en vleesproducten in te voeren. “Wat zijn de mogelijkheden voor een verbod op vleesreclames in de openbare ruimte van Amsterdam?” wilde Nadif van wethouder Zita Pels weten.

Een klein jaar later komt Pels met de antwoorden, waarbij ze excuses aanbiedt dat de beantwoording zo lang op zich heeft laten wachten. ‘Reclame voor kiloknallers past niet bij de boodschap die we als gemeente willen uitdragen in het kader van onze klimaat- en voedselstrategie. In dat opzicht ondersteunen we het achterliggende idee om de mogelijkheden om geen vleesreclames in de openbare ruimte te hebben te onderzoeken,’ stelt Pels in een brief aan de gemeenteraad.

Maar tot haar teleurstelling kan ze weinig doen om vleesreclames te verbieden in Amsterdam. Ze wijst erop dat juridische onderbouwing voor zo’n verbod ontbreekt en dat het landelijk in de wetgeving geregeld zal moeten worden voordat een verbod lokaal kan worden uitgewerkt. Supermarkten en slagers kunnen daardoor bijvoorbeeld gewoon nog hun reclames buiten maken voor vlees en vleesproducten.

Juridische en financiële gevolgen

Privaatrechtelijk heeft de gemeente echter meer mogelijkheden, zegt Pels. Reclame-uitingen die op gemeentegrond staan, zoals die in Amsterdamse metrostations of die in abri’s bij tram- of bushaltes, kunnen worden gereguleerd via exploitatieovereenkomsten. Reclames voor fossiele brandstoffen werden op deze manier verboden in 2021.

Het enige nadeel: de gemeente is gebonden aan reclamecontracten waarvan de belangrijkste doorlopen tot 2028 of later. Pels: ‘Direct eenzijdig in de contracten ingrijpen in verband met vleesreclames voor kiloknallers in de openbare ruimte is niet mogelijk. Dat heeft juridische en financiële gevolgen. Hoe groot die zijn, kan op dit moment niet worden aangegeven.’

In 2022 heeft de gemeente Amsterdam 14 miljoen euro aan reclamebelastingen opgehaald. Het stellen van eisen aan reclame zou kunnen leiden tot het verminderde belastinginkomsten, omdat het voor landelijke adverteerders moeilijker wordt campagnes te plannen. Zij zullen sneller voor een ander mediatype kiezen, waardoor de gemeente minder inkomsten krijgt uit belasting op buitenreclame.

Eetpatroon

Overheden drukken steeds meer hun stempel op het reclamebeleid voor de openbare ruimte. Sinds begin dit jaar staat de provincie Noord-Holland bijvoorbeeld reclames voor vlees, vis en fossiele brandstoffen niet meer toe bij de 525 bushaltes die langs wegen en busbanen staan waarvan de provincie de wegbeheerder is. Het weren van visreclame was zelfs een wereldprimeur, aldus actiegroep Reclame Fossielvrij.

Pels benadrukt in haar brief dat ze dit alleen maar steunt. ‘Minder consumptie van dierlijke eiwitten, waaronder minder vlees, is een belangrijk uitgangspunt voor een toekomstbestendig dieet. In het bijzonder de negatieve impact van intensieve bioindustrie op klimaat, milieu en dierenwelzijn vraagt om een aanpassing van ons eetpatroon.’

Over de auteur: David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is daarnaast gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl