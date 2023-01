Gemeente ziet af van terugvorderen ton voor onderzoek dat basis vormde voor omstreden boek Anne Frank

Beeld ANP

Het onderzoek van een team, opgezet door Proditione Media, mondde begin 2022 uit in het omstreden boek Het verraad van Anne Frank van Rosemary Sullivan (75). Daarin werd de Joodse notaris Arnold van den Bergh (1886-1950) aangewezen als degene die de Duitse bezetter attendeerde op de onderduikers in het Achterhuis.

De gemeente zegt ‘geen inhoudelijke bemoeienis’ te hebben gehad met het onderzoek, de methodiek dan wel de uitkomst van het onderzoek. De bijdrage van de gemeente had als doel om de onderzoeksdata beschikbaar te stellen aan het Niod Instituut, het Nationaal Archief en Stadsarchief Amsterdam, waardoor het voor toekomstig onderzoek gebruikt kon worden. Die afspraak is, aldus de gemeente, ‘voldoende nagekomen’. Daardoor is er geen juridische grond om het bedrag terug te vorderen.

Er zijn tot nu toe 8200 documenten aan het Stadsarchief geleverd die inmiddels toegankelijk zijn.

Anoniem briefje

De Amsterdamse Van den Bergh , lid van de Joodse Raad, zou volgens het onderzoeksteam over een lijst met onderduikadressen beschikken en werd daarom deels aangewezen als ‘de ‘meest waarschijnlijke’ verrader. Die conclusie is onder meer gebaseerd op een anoniem briefje met daarop de naam van Van den Bergh. Otto Frank ontving dit na de bevrijding.

Zes historici onderzochten de beweringen van het team en noemden de beschuldiging ‘volstrekte flauwekul’. Ambo/Anthos heeft erkend dat de conclusie in het boek onvoldoende ondersteund is door het feitenmateriaal. De uitgever haalde het boek even uit de handel. Korte tijd later besloot de uitgever het boek met een inlegvel en excuses weer te leveren.