Gemeente zet nog vijftig wormenhotels neer

Het eerste wormenhotel van het jaar wordt zaterdag neergezet op de Kouwenoordweg in Zuidoost. Daarna zullen wekelijks bakken her en der in de stad bij worden geplaatst.



Het plaatsen van de duurzaam gefabriceerde bakken is onderdeel van de milieudoelen van de gemeente, en wordt gedaan in samenwerking met stichting buurtcompost.



Waar pilots met gft-bakken in Amsterdam eerder door vliegenplagen in het water vielen, blijken de bakken met wormen een daverend succes. Buurtbewoners doen zelf aanvraag bij stichting Buurtcompost voor de plaatsing van een bak, waarin honderden wormen groente-, fruit- of tuinafval verwerken tot hoogwaardige compost.



Behalve de compost, die bewoners zelf kunnen gebruiken voor in hun tuin of plantenbakken, hebben wormenhotels als voordeel dat er zo geen transport nodig is voor de verwerking van het gft-afval. Op die manier wordt CO2-uitstoot verminderd.



